Харківський кіт Степан отримав престижну блогерську премію в Каннах

На церемонію знаменитий кіт прибув на руках відомого італійського блогера Хабі Ламе.

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Відомий на весь світ харківський кіт Степан, у якого мільйонна аудиторія в TikTok та Instagram, отримав престижну блогерську премію World Influencers and Bloggers Awards у французьких Каннах. Про це повідомляється на сторінці кота в Instagram.

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На церемонію знаменитий кіт Степан, який заради такої події вбрався в бант у кольорах українського прапора, прибув на руках відомого італійського TikTok-блогера Хабі Ламе, у якого 138,4 мільйона підписників у TikTok і 77,1 мільйона підписників у Instagram.

[ + – ] Кіт Степан на руках італійського блогера Хабі Ламе Фото: loveyoustepan/Instagram

Окрім Кота Степана, з українських інфлюенсерів на нагороду World Influencers and Bloggers Awards також був номінований український шеф-кухар і food-блогер Євген Клопотенко.

Нагадаємо, коту Степану разом із господаркою довелося покинути Харків, який із початку вторгнення ЗС РФ опинився під обстрілом окупантів. Йому дали притулок у Монако.

Утім, Степан і його господиня не відпочивають у вимушеній еміграції. Разом із Всесвітньою асоціацією інфлюенсерів і блогерів вони організували онлайн-збір коштів для потерпілих від війни українських тварин. Понад 10 000 доларів США було зібрано та розподілено між декількома фондами.

Сама церемонія нагородження World Influencers and Bloggers Awards, де взяли участь понад 100 блогерів, також стала благодійним вечором, на якому збирали гроші для дітей, які постраждали від війни в Україні.