Харківські рятувальники тепер мають власного Байрактара: любить сосиски та гризе чоботи

За два місяці Байрактар набрав у вазі та несе службу, охороняючи чергову частину пожежників.

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Чим довше триває протистояння України російській агресії, тим більшими стають лави захисників та рятувальників. Про чергове поповнення розповіли в ГУ ДСНС у Харківській області, представивши громадськості чотирилапого улюбленця на прізвисько Байрактар (скорочено Бай).

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Цуценя врятували пожежники в березні під час ліквідації загоряння приватного будинку в Харкові, в який влучив ворожий снаряд. Співробітники ДСНС привезли його на територію пожежної частини, де малюк швидко освоївся і став "своїм".

Враховуючи воєнний час, тварині дали найактуальніше прізвисько в цей час — Байрактар. Саме так називається турецький ударний безпілотник, який уже довів свою ефективність у знищенні техніки та особового складу ЗС РФ. Рятувальники ласкаво звуть малюка Баєм.

Поки щеня не має власної форми та службових обов'язків, як, наприклад, знаменитий на всю Україну пес Патрон із Чернігівщини, проте його активно підгодовують смаколиками, а співробітники Служби зазначають, що особливо Бай любить сосиски та погризти чоботи рятувальників. За два місяці позаштатний кудлатий співробітник частини набрав у вазі, а також зарекомендував себе як добрий охоронець території. Щоразу він проводить пожежників на виїзди гучним гавкотом і радісно зустрічає, коли ті приїжджають назад, виконавши свою роботу.

Раніше ми розповідали, які тварини за часи війни стали справжніми символами незламності українського народу в боротьбі. Ми також писали, що відомий харківський кіт Степан отримав престижну міжнародну нагороду як блогер. Він не лише збирає гроші на корм для тварин в Україні, а й розповідає про своє життя у вимушеній еміграції.