Чотирилапі символи війни: пес Патрон, кішка Шафа й інші

Кожна з цих тварин стала уособленням сили та незламності українського народу в протистоянні військовій агресії Росії.

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Після вторгнення російської армії тисячі українців стали на захист своєї батьківщини, і багато хто вже є героями, про яких пізніше складатимуть вірші та пісні. Проте не лише воїни, волонтери та пересічні громадяни проявили свої якості у цій війні, а й тварини, які в буквальному значенні стали її символами. Фокус зібрав найяскравіших представників чотирилапої братії, про яких сьогодні знає кожен українець.

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Пес Патрон

Біло-рудий пес породи джек-рассел-тер'єр Патрон, якому 2,5 роки, служить у підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини та задіяний на розмінуванні територій.

Господар Патрона — керівник піротехнічної групи управління ДСНС України з Чернігівської області Михайло Ілльов. У 2020 році він подарував цуценя своєму синові, і спочатку планувалося, що вихованець виховуватиметься для участі у виставках.

Проте вже у шість місяців Патрон проявив здібності пошукового собаки, і Михайло почав брати його із собою на завдання та поступово навчив розпізнавати вибухові речовини за запахом. При цьому Ілльов не думав, що це заняття стане для пса головним, а він сам перетвориться на символ. Проте війна внесла свої корективи.

[ + – ] Пес Патрон заснув під час брифінгу

З початком вторгнення ЗС РФ в Україну тварину почали залучати до розмінування територій завдяки невеликій вазі (приблизно чотири кілограми) пес незамінний у пошуку протипіхотних мін, які детонують при вазі від п'яти кілограмів. Станом на 8 травня Патрон допоміг знайти 236 вибухових пристроїв.

Є у нього і своя сторінка в соцмережі, на яку, починаючи з 20 березня, вже підписалось 237 тисяч людей.

Патрона називають талісманом загону саперів, національним героєм і найвідомішим собакою України. Милоти образу додає іменний жилет із ручкою, за яку рятувальники носять його, щоб він менше втомлювався. Тварину зображують на муралах, малюнках, мемах і навіть запустили різні товари із зображенням. Не заперечують, що Патрон може стати новим героєм марки "Укрпошти".

9 травня президент України Володимир Зеленський нагородив собаку медаллю "За віддану службу", а його господаря Михайла Ілльова — орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

[ + – ] Патрон отримав медаль та обгавкав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо

Кішка Шафа

Руда кішка перської породи на прізвисько Шафа стала знаменитою після того, як її помітили волонтери із ЗооПатруля на сьомому поверсі зруйнованого будинку в Бородянці, де тварина на самоті просиділа майже два місяці, поки населений пункт перебував в окупації. Щоб дістати її, рятувальники 2 травня пригнали автодрабину з Ірпеня. Виснажену кішку, яка стільки часу перебувала без їжі та води, відвезли до ветлікарні.

Свою прізвисько Шафа отримала на честь знаменитої кухонної шафки, яка дивом залишилася на стіні в зруйнованій снарядами квартирі будинку в тій же Бородянці.

[ + – ] Кішка отримала своє нове ім'я на честь знаменитої шафки Фото: Instagram shafa_the_cat

Після того, як про її історію заговорили, з'явилася перша інформація про довоєнне життя тварини. У Facebook користувачка Ірина Астахова написала, що кішку звати Глорія і вона жила на восьмому поверсі. Господарі її не покинули, вона сховалася під час авіаударів і господар не зміг знайти улюбленицю.

"Це Глорія! Врятована кішка з розбомбленого авіаударами будинку в Бородянці, де вона жила на восьмому поверсі. Наразі вона у волонтерів, але має власника, у якого вона прожила понад 10 років. Так сталося, що під час авіаударів кішка сховалася і власник не знайшов її у своїй квартирі", — розповіла Астахова та попросила повернути тварину власнику. Пізніше про те, що це їхня кішка, заявили ще 11 людей. Нині Шафа проходить лікування, і її поки що нікому не планують віддавати.

Тварина стала символом незламності та життя, а її сердитий вираз мордочки якнайкраще вписався в тему боротьби з окупантами, протистояння ворогові та ненависті до нього.

Зараз Шафа, як і Патрон, має свою сторінку в Instagram із 19.3 тис. підписників. Перший запис з'явився в її обліковому записі 5 днів тому.

Ротвейлер Габріелла

Ця красуня відома набагато менше, ніж попередні герої, але виконує не менш важливу роботу: разом із господарем на ім'я Андрій вона несе службу на одному з блокпостів столиці.

За словами власника тварини, незважаючи на грізний вигляд, Габріелла добродушна, грайлива та весела. Однак це не заважає їй у прямому сенсі винюхувати вогнестріл і боєприпаси, адже вона отримала ліцензію за спеціальністю "Пошук зброї та набоїв". Собака не любить велосипедистів, на яких, щоправда, тільки гарчить, а от диверсантів із небезпечними "сюрпризами" вираховує дуже швидко та дає сигнал нацгвардійцям.

"Ми проводимо перевірку підозрілих автомобілів на заборонені речі: патрони, вибухівку, зброю. Один собака іноді здатний знайти те, чого не знайде ціла група досвідчених патрульних. У нашому підрозділі — це єдиний службовий собака породи ротвейлерів. Вважається, що ця порода краща для затримання або конвоювання. Але Габріелла розбиває ці стереотипи", — пояснив її господар.

Кіт Фенікс, який відродився з пекла

Фото обгорілого кота, знайденого під уламками будинку в Андріївці Макарівського району Київської області, облетіли ЗМІ та стали ще одним символом цієї війни, від якої страждають не лише люди, а й тварини. Спасителя цього вусатого товариша звати Володимир. Після лікування кота в клініці він забрав тварину до себе в офіс і назвав її Фенікс.

"Тварина почувається добре, кіт не осліп і не оглох, як спочатку думали. Так, війна залишила на його тілі рубці, але на щастя, його душа залишилася неушкодженою — чотирилапий грайливий, муркотить і довіряє людям", — розповіли в UAnimals.

Володимир жартує, що Фенікс — це і є українська біологічна зброя:

"Він не горить у вогні, стрибає нагору на 20 м, а в довжину на 50 м і може перегризти будь-яке залізо, зокрема ворожу бронетехніку. Тепер зрозуміло, чому окупанти в паніці покинули Київську область!".

Кіт Степан

У довоєнний час 13-річний харківський кіт Степан не скаржився на відсутність популярності. Після того, як його фото поділилася навіть Брітні Спірс, кількість його підписників в Instagram перевалила за 1,3 млн. Проте з початком воєнного вторгнення тварина разом зі своєю власницею після кількох днів у підвалі змушена була тікати, оскільки їхній будинок у Харкові розбомбили вороги. Після того, як він два тижні не виходив на зв'язок, численні шанувальники всерйоз злякалися через нього.

На щастя, Ганна (так звати власницю Степана) разом із сім'єю змогла виїхати до Польщі, а Всесвітня асоціація інфлюєнсерів у Монако допомогла їм дістатися Франції. Зараз Степан, користуючись своєю популярністю, допомагає збирати благодійну допомогу для тварин, які страждають від війни. На сторінці Степана — багато інформації про те, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, українські собаки-прикордонники отримали партію американських бронежилетів.