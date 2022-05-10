Четырехлапые символы войны: пес Патрон, кошка Шафа и другие

Каждое из этих животных стало олицетворением силы и несокрушимости украинского народа в противостоянии военной агрессии России.

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После вторжения российской армии тысячи украинцев стали на защиту своей родины, и многие уже являются героями, о которых позже будут слагать стихи и песни. Однако не только воины, волонтеры и рядовые граждане проявили свои качества в этой войне, но и животные, которые в буквальном смысле стали ее символами. Фокус собрал самых ярких представителей четырехлапой братии, о которых сегодня знает каждый украинец.

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Пес Патрон

Бело-рыжий пес породы джек-рассел-терьер Патрон, которому 2,5 года, служит в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черниговщины и задействован на разминировании территорий.

Хозяин Патрона – руководитель пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области Михаил Ильев. В 2020 году он подарил щенка своему сыну, и изначально планировалось, что питомец будет воспитываться для участия в выставках.

Однако уже в шесть месяцев Патрон проявил способности поисковой собаки, и Михаил начал брать его с собой на задания и постепенно научил распознавать взрывчатые вещества по запаху. При этом Ильев не думал, что это занятие станет для пса главным, а он сам превратится в символ. Однако война внесла свои коррективы.

[ + – ] Пес Патрон уснул во время брифинга

С началом вторжения ВС РФ в Украину животное начали привлекать к разминированию территорий Благодаря небольшому весу (около четырех килограммов), пес незаменим в поиске противопехотных мин, которые детонируют при весе от пяти килограммов. По состоянию на 8 мая Патрон помог найти 236 взрывных устройств.

Есть у него и своя страница в соцсети, на которую, начиная с 20 марта, уже подписались 237 тысяч человек.

Патрона называют талисманом отряда саперов, национальным героем и самой известной собакой Украины. Милоты образу добавляет именной жилет с ручкой, за которую спасатели носят его, чтобы он меньше уставал. Животное изображают на муралах, рисунках, мемах и даже запустили различные товары с его изображением. Не исключено, что Патрон может стать новым героем марки от "Укрпочты".

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил пса медалью "За преданную службу", а его хозяина Михаила Ильева – орденом "За мужество" III степени.

[ + – ] Патрон получил медаль и обгавкал премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Кошка Шафа

Рыжая кошка персидской породы по кличке Шафа стала знаменитой после того, как ее заметили волонтеры из ЗооПатруля на седьмом этаже разрушенного дома в Бородянке, где животное в одиночестве просидело почти два месяца, пока населенный пункт находился в оккупации. Чтобы достать ее, спасатели 2 мая пригнали автолестницу из Ирпеня. Истощенную кошку, которая столько времени находилась без еды и воды, отвезли в ветлечебницу.

Свою кличку Шафа получила в честь знаменитого кухонного шкафчика, чудом оставшегося на стене в разрушенной снарядами квартире дома в той же Бородянки.

[ + – ] Кошка получила свое новое имя в честь знаменитого шкафчика Фото: Instagram shafa_the_cat

После того, как о ее истории заговорили, появилась первая информация о довоенной жизни животного. В Facebook пользовательница Ирина Астахова написала, что кошку зовут Глория и она жила на восьмом этаже. Хозяева ее не бросили, она спряталась во время авиаударов и он не смог найти любимицу.

"Это Глория! Спасенная кошка из разбомбленного авиаударами дома в Бородянке, где она жила на восьмом этаже. На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец, у которого она прожила более 10 лет. Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире", – рассказала Астахова и попросила вернуть животное владельцу. Позже о том, что это их кошка, заявили еще 11 человек. На данный момент Шафа проходит лечение, и ее пока никому не планируют отдавать.

Животное стало символом несокрушимости и жизни, а ее сердитое выражение мордочки как нельзя лучше вписалось в тему борьбы с оккупантами, противостояния врагу и ненависти к нему.

Сейчас Шафа, как и Патрон, имеет свою страницу в Instagram c 19.3 тыс. подписчиков. Первая запись появилась в ее аккаунте 5 дней назад.

Ротвейлер Габриэлла

Эта красотка известна гораздо меньше, чем предыдущие герои, но выполняет не менее важную работу: вместе с хозяином по имени Андрей она несет службу на одном из блокпостов столицы.

По словам владельца животного, несмотря на устрашающий вид, Габриэлла добродушная, игривая и веселая. Однако это не мешает ей в прямом смысле вынюхивать огнестрел и боеприпасы, ведь она получила лицензию по специальности "Поиск оружия и патронов". Собака не любит велосипедистов, на которых, правда, только рычит, а вот диверсантов с опасными "сюрпризами" вычисляет очень быстро и дает сигнал нацгвардейцам.

"Мы проводим проверку подозрительных автомобилей на запрещенные вещи: патроны, взрывчатку, оружие. Одна собака иногда способна найти то, чего не найдет целая группа опытных патрульных. В нашем подразделении – это единственная служебная собака породы ротвейлеров. Считается, что эта порода предпочтительна для задержания или конвоирования. Но Габриэлла разбивает эти стереотипы", – пояснил ее хозяин.

Кот Феникс, возродившийся из ада

Фотографии обгорелого кота найденного под обломками дома в Андреевке Макаровского района Киевской области облетели СМИ и стали еще одним символом этой войны, от которой страдают не только люди, но и животные. Спасителя этого усатого товарища зовут Владимир. После лечения кота в клинике он забрал животное к себе в офис и назвал его Фениксом.

"Животное чувствует себя хорошо, кот не ослеп и не оглох, как сначала думали. Да, война оставила на его теле рубцы, но к счастью, его душа осталась невредимой — четырехлапый игривый, мурлыкает и доверяет людям", – рассказали в UAnimals.

Владимир шутит, что Феникс – это и есть украинское биологическое оружие:

"Он не горит в огне, прыгает вверх на 20 м, а в длину на 50 м и может перегрызть любое железо, в том числе вражескую бронетехнику. Теперь понятно, почему оккупанты в панике покинули Киевскую область!".

Кот Степан

В довоенное время 13-летний харьковский кот Степан не жаловался на отсутствие популярности. После того, как его фотографией поделилась сама Бритни Спирс, число его подписчиков в Instagram перевалило за 1,3 млн. Однако с началом военного вторжения животное вместе со своей хозяйкой после нескольких дней в подвале, вынужден был бежать, поскольку их дом в Харькове разбомбили враги. После того, как он две недели не выходил на связь, многочисленные поклонники всерьез перепугались за него.

К счастью, Анна (так зовут владелицу Степана) вместе с семьей смогла выехать в Польшу, а Всемирная ассоциация инфлюенсеров в Монако помогла им добраться до Франции. Сейчас Степан, пользуясь своей популярностью, помогает собирать благотворительную помощь для животных, которые страдают от войны. На странице Степана – много информации о происходящем в Украине.

Напомним, украинские собаки-пограничники получили партию американских бронежилетов.