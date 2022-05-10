На знаменитую кошку Шафу из Бородянки претендуют 12 владельцев

Кошку спасли в начале мая из разрушенной многоэтажки, где она выживала около двух месяцев без воды и еды

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На кошку, спасенную в Бородянке, которая сейчас проходит реабилитацию в ветеринарной клинике, уже претендуют 12 человек, которые представляются ее хозяевами. Об этом сообщает "Зоопатруль".

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Рыжая породистая кошка обрела популярность, после того, как ее обнаружили в разрушенной ВС РФ многоэтажке в Бородянке, Киевской области. Она не менее двух месяцев просидела на седьмом этаже без воды и еды и чудом выжила. Дом, ставший ловушкой для этой кошки, был разрушен оккупантами еще в начале марта.

[ + – ] Спасение кошки Шафы

Спасли кошку с помощью ГСЧС и их пожарной лестницы. Ее отвезли в ветеринарную клинику, и взял под опеку Зоопатруль, который занимается спасением бездомных животных, а сейчас и животных, которые остались без хозяев из-за войны.

[ + – ] Спасенная Шафа на руках у зоопатрульного Фото: Instagram shafa_the_cat

Кошка получила имя Шафа в честь еще одного символа стойкости из Бородянки — кухонного шкафчика и петушка работы Васильковского майоликового завода, которые остались на стене разрушенной кухни.

Петушок, к слову, стал популярен в Сети и один из экземпляров даже был подарен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, когда он гулял по Киеву с Владимиром Зеленским.

Рыжая кошка получила не только имя, но и собственную страницу в Instagram – он носит название shafa_the_cat. В этом аккаунте публикуют фото и видео кошки и мемы с ней.

[ + – ] Мем про Шафу и шафу Фото: Instagram shafa_the_cat

Вскоре после спасения стали появляться сообщения, что нашлись хозяева кошки. В Facebook пользовательница Ирина Астахова написала, что кошку зовут Глория и она жила на восьмом этаже. Хозяева ее не бросили, она спряталась во время авиаударов и он не смог найти любимицу.

"Это Глория! Спасенная кошка из разбомбленного авиаударами дома в Бородянке, где она жила на восьмом этаже. На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец, у которого она прожила более 10 лет. Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире", – рассказала Астахова и попросила призвала вернуть животное хозяину.

А сейчас стало известно, что на Шафу-Глорию претендуют еще 11 человек. И все они заверяют, что являются ее владельцами. В Зоопатруле ответили, что кошка в преклонном возрасте, все еще лечится, а потому пока никому ее отдавать не будут.

[ + – ] Кошка Шафа сейчас Фото: Instagram shafa_the_cat

"Хотим вас заверить, сейчас Шафа в безопасности, и мы ни за что ни одно животное не оставим на произвол судьбы. ЗооПатруль выяснит, кто из 12 говорит правду, кто обманывает и почему вообще кошку бросили одну в том доме. Однако есть первоочередная задача – вылечить Шафу", — отметили спасатели.