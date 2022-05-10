На знамениту кішку Шафу з Бородянки претендують 12 власників

Кішку врятували на початку травня зі зруйнованої багатоповерхівки, де вона виживала майже два місяці без води та їжі.

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На кішку, врятовану в Бородянці, яка зараз проходить реабілітацію у ветеринарній клініці, вже претендують 12 людей, які представляються її господарями. Про це повідомляє "Зоопатруль".

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Руда породиста кішка набула популярності, після того, як її знайшли в зруйнованій ЗС РФ багатоповерхівці в Бородянці, Київської області. Вона не менше двох місяців просиділа на сьомому поверсі без води та їжі та дивом вижила. Будинок, який став пасткою для цієї кішки, був зруйнований окупантами ще на початку березня.

[ + – ] Порятунок кішки Шафи

Врятували кішку за допомогою ДСНС та їхньої пожежної драбини. Її відвезли до ветеринарної клініки і взяв під опіку Зоопатруль, який займається порятунком безпритульних тварин, а зараз і тварин, які залишилися без господарів через війну.

[ + – ] Врятована Шафа на руках у зоопатрульного Фото: Instagram shafa_the_cat

Кішка одержала ім'я Шафа на честь ще одного символу стійкості з Бородянки — кухонної шафки та півня роботи Васильківського майолікового заводу, що залишилися на стіні зруйнованої кухні.

Півник, до речі, став популярним у Мережі й один з екземплярів навіть був подарований прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, коли він гуляв по Києву з Володимиром Зеленським.

Руда кішка отримала не тільки ім'я, але й власну сторінку в Instagram — вона називається shafa_the_cat. У цьому обліковому записі публікують фото та відео кішки та меми з нею.

[ + – ] Мем про Шафу та шафу Фото: Instagram shafa_the_cat

Незабаром після порятунку почали з'являтися повідомлення, що знайшлися господарі кішки. У Facebook користувачка Ірина Астахова написала, що кішку звати Глорія і вона жила на восьмому поверсі. Господарі її не покинули, вона сховалася під час авіаударів і власник не зміг знайти улюбленицю.

"Це Глорія! Врятована кішка з розбомбленого авіаударами будинку в Бородянці, де вона жила на восьмому поверсі. Наразі вона у волонтерів, але має власника, у якого вона прожила понад 10 років. Так сталося, що під час авіаударів кішка сховалася і власник не знайшов її у своїй квартирі", — розповіла Астахова та попросила закликала повернути тварину господарю.

А зараз стало відомо, що на Шафу-Глорію претендують ще 11 людей. І всі вони запевняють, що є її власниками. У Зоопатрулі відповіли, що кішка у похилому віці все ще лікується, а тому поки що нікому її не віддаватимуть.

[ + – ] Кішка Шафа зараз Фото: Instagram shafa_the_cat

"Хочемо вас запевнити, зараз Шафа в безпеці, і ми ні за що жодну тварину не залишимо напризволяще. ЗооПатруль з'ясує, хто з 12 каже правду, хто обманює і чому взагалі кішку покинули одну в тому будинку. Проте є першочергове завдання — вилікувати Шафу", — зазначили рятувальники.