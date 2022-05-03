Украинские собаки-пограничники получили партию бронежилетов из США (фото)

Полученная защитная амуниция, по данным МВД, не мешает служебным псам двигаться, а также защищает животных от осколков снарядов, холодного и огнестрельного оружия.

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Служебные собаки Государственной пограничной службы Украины получили новую партию бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По данным ведомства, партия бронежилетов для нужд Госпогранслужбы Украины пришла от полицейских-кинологов из США.

В МВД подчеркнули, что за границей четырехлапые полицейские, саперы и пограничники заступают на службу с защитной амуницией.

"Теперь и наши четырехлапые помощники, которые будут привлекаться на службу в опасных районах, будут защищены", — заверили в профильном министерстве.

Пресс-служба МВД также заявила, что полученные из США бронежилеты не мешают двигаться служебным собакам, а также защищают животных от осколков снарядов, холодного и огнестрельного оружия, а также от возможных ударов камнями или палками.

[ + – ] США передали собакам-пограничникам партию бронежилетов

В пресс-центре Госпогранслужбы подтвердили передачу из США партии бронежилетов для четырехлапых сотрудников. По данным силового ведомства, служебные собаки выполняют не менее опасные боевые задачи, чем военнослужащие, поэтому они также нуждаются в защитной амуниции.

"В это тяжелое для страны время помощь важна не только военным, но и их четырехлапым помощникам. Теперь наши четырехлапые напарники вооружены и защищены на страже государственных рубежей", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

[ + – ] США передали собакам-пограничникам партию бронежилетов [ + – ] США передали собакам-пограничникам партию бронежилетов [ + – ] США передали собакам-пограничникам партию бронежилетов

Напомним, 2 мая в Бородянке провели спасательную операцию по вызволению кота из разрушенного многоквартирного дома. Животное, которое находилось на 7-м этаже здания, смогли достать с помощью спецтехники ГСЧС.

Также сообщалось, что в освобожденном Ирпене спасли кота, который почти два месяца прожил без еды и воды.