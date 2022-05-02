В Бородянке спасли рыжего кота, который сидел на 7-м этаже разбомбленного дома (фото, видео)

Двое спасателей достали животное из квартиры с помощью автолестницы. Наблюдавшие за операцией спасения люди предлагали отправить коту корм и воду в кубиках льда с помощью дрона.

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Волонтеры "Зоопатруля" спасли в Бородянке Киевской области рыжего кота, который остался на седьмом этаже дома, разрушенного российскими оккупантами. Об этом сообщила в Telegram Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Быть украинским спасателем — это пригнать из другого города необходимую для спасения кота автолестницу и снять беднягу с высоты седьмого этажа… Говорят, что рыжие приносят удачу. Пусть она сопровождает каждое доброе сердце, которое присоединилось к этой невероятной спасательной операции", – отметили в ГСЧС.

На кадрах видно, как двое спасателей на автолестнице достают животное из квартиры. Сколько времени кот пробыл в разрушенной квартире и какова судьба его хозяев, пока неизвестно.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что кота помог спасти начальник Главного управления ГСЧС в Киевской области Петр Киселев. Он прислал спецмашину и спасателей.

Один из членов команды "Зоопатруля" Евгений Кибец после удачной операции написал о доставке кота в ветклинику, кот уже под присмотром врачей.

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"Жизни кота сейчас ничего не угрожает. Надеемся, с ним все будет хорошо. В настоящее время он в клинике", – сообщили волонтеры.

Пользователи соцсетей в комментариях под фотографиями процесса освобождения кота предлагали отправить ему корм дроном. Некоторые говорили о необходимости доставить животному воду в кубиках льда.

Волонтеры "Зоопатруля" спасли в Ирпене кота, который просидел на втором этаже дома без воды и еды около двух месяцев.

Фокус ранее писал о ветеране британской армии по имени Том, который вместе с волонтерами группы Breaking the Chains спасли 120 животных из разбомбленного приюта в Харькове и десятки собак и кошек из разрушенных домов.