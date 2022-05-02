У Бородянці врятували рудого кота, який сидів на 7-му поверсі розбомбленого будинку (фото, відео)

Двоє рятувальників дістали тварину із квартири за допомогою автодрабини. Люди, які спостерігали за операцією порятунку, пропонували відправити коту корм і воду в кубиках льоду за допомогою дрону.

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Волонтери "Зоопатруля" врятували у Бородянці Київської області рудого кота, що залишився на сьомому поверсі будинку, зруйнованого російськими окупантами. Про це повідомила у Telegram Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Бути українським рятувальником — це пригнати з іншого міста необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолаху з висоти сьомого поверху... Кажуть, що руді приносять удачу. Нехай вона супроводжує кожне добре серце, яке приєдналося до цієї неймовірної рятувальної операції", — зазначили у ДСНС.

На кадрах видно, як двоє рятувальників на драбині дістають тварину з квартири. Скільки часу кіт пробув у зруйнованій квартирі та яка доля його господарів, наразі невідомо.

Радник голови МВС України Антон Геращенко уточнив, що кота допоміг урятувати начальник Головного управління ДСНС у Київській області Петро Кисельов. Він відправив спецмашину та рятувальників.

Один із членів команди "Зоопатруля" Євген Кибець після вдалої операції написав про доставку кота до ветклініки, кіт уже під наглядом лікарів.

[ + – ] Ветеринари вже доглядають кота

"Життю кота зараз нічого не загрожує. Сподіваємося, з ним усе буде добре. Наразі він у клініці", — повідомили волонтери.

Користувачі соцмереж у коментарях під фотографіями процесу звільнення кота пропонували надіслати йому корм дроном. Дехто говорив про необхідність доставити тварині воду у кубиках льоду.

Волонтери "Зоопатруля" врятували в Ірпені кота, який просидів на другому поверсі будинку без води та їжі близько двох місяців.

Фокус раніше писав про ветерана британської армії на ім'я Том, який разом із волонтерами групи Breaking the Chains врятували 120 тварин із розбомбленого притулку в Харкові та десятки собак та кішок із зруйнованих будинків.