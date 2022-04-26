В Ірпіні кіт виживав два місяці без їжі та води

За цей час кіт відвик від людей, і його довелося ловити по всій напівзруйнованій квартирі

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В Ірпені, до якого почали повертатися мешканці після російської окупації, врятували кота, який прожив щонайменше два місяці без води та їжі. Про це повідомив "Зоопатруль", який і зайнявся рятуванням тварини.

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Про кинуту тварину розповіли місцеві жителі. За їхніми словами кіт нявкав із розбитого вікна на другому поверсі, але коли до нього наближалися — тікав.

[ + – ] Врятований в Ірпені кіт Фото: ЗооПатруль

Операція порятунку кота була непростою. Проживши два місяці на самоті в напівзруйнованій квартирі, він відвик від людей. Коли тварину намагалися зловити чи дати корм — кіт тікав та ховався.

Зоопатрульні знайшли його у квартирі на кухні під тумбою. Щоб дістати звідти котика, знадобилося близько 20 хвилин, тому що кіт не давався до рук і шипів.

[ + – ] Врятований в Ірпені кіт та його рятівник Фото: ЗооПатруль

На щастя, все закінчилося добре і кота вдалося спіймати та нагодувати. Його вже оглянули ветеринари. Як для лікарів, так і для активістів є загадкою те, як кіт прожив ці два місяці.

Власників кота також знайшли. За їхніми словами, вони їхали похапцем, не змогли знайти кота і вирішили, що він втік, тому й не залишили воду та корм у квартирі.