В Ирпене кот выживал два месяца без еды и воды

За это время кот отвык от людей, и его пришлось ловить по всей полуразрушенной квартире

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В Ирпене, в который начали возвращаться жители после российской оккупации, спасли кота, который прожил по меньшей мере два месяца без воды и еды. Об этом сообщил "Зоопатруль", который и занялся спасением животного.

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Про брошенное животное рассказали местные жители. По их словам кот мяукал из разбитого окна на втором этаже, но когда к нему приближались – убегал.

[ + – ] Спасенный в Ирпене кот Фото: ЗооПатруль

Операция по спасению кота была непростой. Прожив два месяца в одиночестве в полуразрушенной квартире, он отвык от людей. Когда животное пытались поймать или дать корм – кот убегал и прятался.

Зоопатрульные нашли его в квартире на кухне под тумбой. Чтобы достать оттуда котика, понадобилось около 20 минут, так как кот не давался в руки и шипел.

[ + – ] Спасенный в Ирпене кот и его спаситель Фото: ЗооПатруль

К счастью, все закончилось хорошо и кота удалось поймать и накормить. Его уже осмотрели ветеринары. Как для врачей, так и для активистов до сих пор является загадкой то, как кот прожил эти два месяца.

Владельцев кота тоже нашли. По их словам они уезжали впопыхах, не смогли найти кота и решили, что он сбежал, поэтому и не оставили воду и корм в квартире.