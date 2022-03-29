Британський ветеран розповів, як рятував тварин у Харкові під обстрілами

Том разом зі своєю групою рятувальників вивозить собак і котів на кордон із Румунією, де їх розміщують у притулках.

Коли в Україну вторглися російські війська, багато людей були змушені покинути свої будинки, також багато хто загинув під обстрілами або від куль окупантів. Сотні тварин залишилися без нагляду. В Україні діє безліч волонтерів, які допомагають вивозити їх у притулки на безпечній території, тепер до них приєдналися й добровольці з-за кордону. Серед них Том, ветеран британської армії, який разом зі своєю групою Breaking the Chains уже врятували 120 тварин із розбомбленого притулку в Харкові та десятки собак і кішок зі зруйнованих будинків. Про це пише Daily Mail.

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Том і четверо його помічників перебувають в Україні вже два тижні, за цей час, як він каже, їм вдалося вивезти в безпечне місце понад 700 котів і кішок, у тому числі 120 тварин із притулку в Харкові, а також доставити нужденним близько 100 тонн гуманітарної допомоги.

[ + – ] Том несе врятованих котів Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

"Те, що ми робимо, дуже складно та дуже небезпечно. Це справжня військова операція. Притулок був за 900 метрів від російських військ, поки ми витягували тварин, довкола падали снаряди", — розповів Том в інтерв'ю телефоном.

Врятованих тварин доставляють у "безпечне місце", показують ветеринарам за потреби, годують, миють і перевозять на кордон із Румунією, де їх розміщують у притулках.

[ + – ] Врятовані кішки в румунському притулку Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

Том прослужив у британській армії 16 років і заснував благодійну організацію у 2020 році, оскільки вважає, що його власний собака Джипсі допоміг йому впоратися з посттравматичним стресовим розладом.

34-річний житель Йоркширу, північна Англія, також доставляє гуманітарну допомогу нужденним, зокрема й українським волонтерам, які рятують тварин. Так, Том навіть доїжджав до Києва, куди привозив корм і ліки для чотирьох притулків.

Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

"Це війна, а не стихійне лихо на кшталт урагану чи торнадо. Є так багато факторів, про які вам потрібно знати. Нам потрібно зрозуміти ситуацію. Ми працюємо з картами, із супутниками. Наша допомога потребує не лише притулків, а й волонтерів, які б узяли тварин на перетримку, ми знаємо не менше тисячі місць, де мешкають по 20-30 собак і котів", — розповів Том.

Про притулок у Харкові Том каже, що він двічі потрапляв під обстріл, до нього ніхто не міг пробитися, тож йому з командою пощастило. "Поки ми рятували тварин, навколо нього падали артилерійські снаряди. Собаки гавкали як божевільні, потім заспокоїлися. Один пес намагався мене вкусити, так він був наляканий. Вони всі боялися, але ми врятували кожного, тож нам пощастило", — згадує Том.

Том і його колеги перевозять тварин у спеціальному фургоні, у яких вбудовано 50 кліток різного розміру, куди можна садити одразу по кілька врятованих тварин.

"Щойно фургон рушить із місця, вони відразу всі засинають. Був кумедний випадок, поки ми їхали, кілька кішок вибралися з кліток і заснули прямо на панелі приладів. Одна спала на кермі, а дві — у мене на плечах", — згадує ветеран чергову рятувальну операцію.

Том розповідає, що завжди любив тварин, тому після звільнення з армії став волонтером. Зараз він каже, що Breaking the Chains об'єдналася з британською організацією з порятунку тварин Bus Dog, і разом вони розширять притулок, що діє, в Румунії, у якому розмістяться близько 1200 тварин. Також йому надійшли пропозиції з інших країн, що межують із Україною. Але зараз, за його словами, йому не завадили б ще кілька автомобілів, на кшталт пікапів, щоб поміщалося більше кліток із тваринами. Але він із колегами вже над цим працює.

[ + – ] Том зі врятованим із Харкова собакою Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

"Я завжди любив тварин. Я виріс із тваринами, вони були зі мною все моє життя. Я працював разом із ними в армії, і вони рятували мені життя більше разів, ніж я можу порахувати як фізично, так і морально. Коли я пішов із армії з ПТСР, то завів пса, який теж страждав від панічних атак, і ми допомагали один одному, саме це змусило мене по-справжньому зрозуміти ту силу, яку нам дають тварини, я вирішив, що зроблю світ для них безпечнішим", — каже Том, на якого вдома чекають п'ять собак, зокрема й Джипсі, спрінгер-спаніель, який урятував його після армії. "Він уже погано бачить від старості, справжнісінький ветеран", — резюмує британець.