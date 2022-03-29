Британский ветеран рассказал, как спасал животных в Харькове под обстрелами

Том вместе со своей группой спасателей вывозит собак и котов на границу с Румынией, где их размещают в приютах

Когда в Украину вторглись российские войска, многие люди были вынуждены покинуть свои дома, также многие погибли под обстрелами, или от пуль оккупантов. Сотни животных остались без надзора. В Украине действуют множество волонтеров, которые помогают вывозить их в приюты на безопасной территории, теперь к ним присоединились и добровольцы из-за границы. Среди них Том, ветеран британской армии, который вместе со своей группой Breaking the Chains уже спасли 120 животных из разбомбленного приюта в Харькове и десятки собак и кошек из разрушенных домов. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Том и четверо его помощников находятся в Украине уже две недели, за это время, как он говорит, им удалось вывезти в безопасное место более 700 котов и кошек, в том числе 120 животных из приюта в Харькове, а также доставить нуждающимся около 100 тонн гуманитарной помощи.

[ + – ] Том несет спасенных котов Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

"То, что мы делаем, очень сложно и очень опасно. Это настоящая военная операция. Приют был за 900 метров от российских войск, пока мы вытаскивали животных, вокруг падали снаряды", — рассказал Том в интервью по телефону.

Спасенных животных доставляют в "безопасное место", показывают ветеринарам при необходимости, кормят, моют и перевозят на границу с Румынией, где их размещают в приютах.

[ + – ] Спасенные кошки в румынском приюте Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

Том, прослужил в британской армии 16 лет и основал благотворительную организацию в 2020 году, так как считает, что его собственная собака Джипси помогла ему справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.

34-летний житель Йоркшира, северная Англия, также доставляет гуманитарную помощь нуждающимся, в том числе и украинским волонтерам, которые спасают животных. Так, Том даже доезжал до Киева, куда привозил корм и лекарства для четырех приютов.

Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

"Это война, а не стихийное бедствие вроде урагана или торнадо. Есть так много факторов, о которых вам нужно знать. Нам нужно понять ситуацию. Мы работаем с картами, со спутниками. В нашей помощи нуждаются не только приюты, но и волонтеры, взявшие животных на передержку, мы знаем не менее тысячи мест, где живут по 20-30 собак и котов", — рассказал Том.

Про приют в Харькове Том говорит, что он дважды попадал под обстрел, к нему никто не мог пробиться, так что ему с командой повезло. "Пока мы спасали животных, вокруг него падали артиллерийские снаряды. Собаки лаяли как сумасшедшие, потом успокоились. Один пес пытался меня укусить, так он был напуган. Они все боялись, но мы спасли каждого, так что нам повезло", — вспоминает Том.

Том и его коллеги перевозят животных в специальном фургоне, в которых встроены 50 клеток разного размера, куда можно сажать сразу по несколько спасенных животных.

"Как только фургон тронется с места, они сразу все засыпают. Был забавный случай, пока мы ехали, несколько кошек выбрались из клеток и заснули прямо на приборной панели. Одна спала на руле, а две – у меня на плечах", — вспоминает ветеран очередную спасательную операцию.

Том рассказывает, что всегда любил животных, а потому после увольнения из армии стал волонтером. Сейчас он говорит, что Breaking the Chains объединилась с британской организацией по спасению животных Bus Dog, и вместе они расширят действующий приют в Румынии, в котором разместятся около 1200 животных. Также ему поступили предложения и из других стран, которые граничат с Украиной. Но сейчас, по его словам, ему бы не помешали еще несколько автомобилей, вроде пикапов, чтобы помещалось больше клеток с животными. Но он с коллегами уже над этим работает.

[ + – ] Том со спасенной из Харькова собакой Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

"Я всегда любил животных. Я вырос с животными, они были со мной всю мою жизнь. Я работал вместе с ними в армии, и они спасали мне жизнь больше раз, чем я могу сосчитать, как физически, так и морально. Когда я ушел из армии с ПТСР, то завел пса, который тоже страдал от панических атак, и мы помогали друг другу. Именно это заставило меня по-настоящему понять ту силу, что нам дают животные. С того момента я решил, что сделаю мир для них более безопасным", — говорит Том, которого дома ждут пять собак, в том числе и Джипси, спрингер-спаниэль, который спас его после армии. "Он уже плохо видит от старости, самый настоящий ветеран", — резюмирует британец.