Українські собаки-прикордонники отримали партію бронежилетів із США (фото)

Отримана захисна амуніція, за даними МВС, не заважає службовим псам рухатися, а також захищає тварин від уламків снарядів, холодної та вогнепальної зброї.

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Службові собаки Державної прикордонної служби України отримали нову партію бронежилетів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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За даними відомства, партія бронежилетів для потреб Держприкордонслужби України прийшла від поліцейських кінологів зі США.

У МВС наголосили, що за кордоном чотирилапі поліцейські, сапери та прикордонники заступають на службу із захисною амуніцією.

"Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені", — запевнили у профільному міністерстві.

Пресслужба МВС також заявила, що отримані зі США бронежилети не заважають рухатися службовим собакам, а також захищають тварин від уламків снарядів, холодної та вогнепальної зброї, а також від можливих ударів камінням або ціпками.

[ + – ] США передали собакам-прикордонникам партію бронежилетів

У пресцентрі Держприкордонслужби підтвердили передачу із США партії бронежилетів для чотирилапих співробітників. За даними силового відомства, службові собаки виконують не менш небезпечні бойові завдання, ніж військовослужбовці, тому вони також потребують захисної амуніції.

"У цей важкий для країни час допомога важлива не лише військовим, а також їхнім чотирилапим помічникам. Тепер наші чотирилапі напарники озброєні та захищені на сторожі державних рубежів", — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

[ + – ] США передали собакам-прикордонникам партію бронежилетів [ + – ] США передали собакам-прикордонникам партію бронежилетів [ + – ] США передали собакам-прикордонникам партію бронежилетів

Нагадаємо, 2 травня у Бородянці провели рятувальну операцію з визволення кота із зруйнованого багатоквартирного будинку. Тварину, яка знаходилася на 7-му поверсі будівлі, змогли дістати за допомогою спецтехніки ДСНС.

Також повідомлялося, що у звільненому Ірпені врятували кота, який майже два місяці прожив без їжі та води.