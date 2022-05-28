Усього за три дні. Литовці зібрали 5 мільйонів доларів на покупку Bayraktar Україні

Литовці переважно жертвували невеликі суми грошей від 50 до 100 євро.

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Сотні литовців об'єдналися і за три з половиною дні зібрали необхідні п'ять мільйонів доларів для покупки передового військового безпілотника Bayraktar. Про це стало відомо під час прямого ефіру зі збору коштів, який проводив литовський журналіст та лідер думок Андрюс Тапінас.

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Саме він, за згодою Міністерства оборони Литви та Туреччини, ініціював збір грошей. На думку журналіста, саме турецький безпілотник Bayraktar на перших етапах війни довів свою високу ефективність проти російських військ та їхніх союзників у конфліктах у Сирії та Лівії. Сам телеведучий пожертвував на купівлю зброї для України 62 тисяч євро.

Інформацію про збирання необхідної суми грошей також підтвердив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Литовці зробили це. Спасибі всім, хто допоміг зібрати п'ять мільйонів євро для Bayraktar за три дні. Україно, ми з тобою" — написав міністр у себе в Twitter.

Як пише Reuters, збір коштів стартував у середу, 25 травня. Литовці переводили переважно невеликі суми пожертвувань для фінансування купівлі безпілотника — від 50 до 100 євро. За словами телеведучого Андрюса Тапінаса, гроші на рахунок надходили зі швидкістю близько 1500-1700 євро за хвилину. За інформацією видання, Міністерство оборони Литви наступного тижня підпише листа про наміри купити безпілотник у Туреччини.

32-річна Агнє Беліцкайте — одна з тих, хто пожертвувала кошти Україні. У коментарі Reuters жінка сказала, що до війни не думала, що коли-небудь допомагатиме іншій країні купувати зброю.

"Але зараз це нормально. Потрібно щось робити, щоб світ став кращим", — зазначила Беліцкайте, додавши, що допомагає Україні, бо переживає, що Росія може напасти на Литву.

Відомо, що за останні роки Україна закупила понад двадцять бойових безпілотників Bayraktar TB2 у турецької компанії Baykar. Ще шістнадцять Київ замовив 27 січня. Цю партію доставили до нашої країни на початку березня.

Раніше Фокус розповідав про те, що харківські рятувальники обзавелися власним "Байрактором".