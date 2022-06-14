"Иначе Третья мировая": в Госдуме РФ пригрозили отозвать признание независимости трех стран

Россияне не скрывают, что главная цель отзыва Госдумой признания независимости Литвы, Латвии, Эстонии и Украины — спровоцировать новый Карибский кризис и заставить НАТО вернуться в границы 1997 года.

После Литвы Государственная дума России может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в интервью "Sputnik Латвия" депутат от "Единой России" Евгений Федоров. Он является автором законопроекта "Об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

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"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", — сказал Федоров.

Он считает, что закон 1990 года "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" позволяет решить "конкретную территориальную проблему" с Литвой, ведь в документе прописан особый порядок выхода из состава Союза Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС.

Единоросс не скрывает, что главная цель его инициативы — нанести урон НАТО, так как Литва является для Альянса "воротами" в Прибалтике".

"После того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО, И не только НАТО, – пообещал он. — Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР".

Как выбирают, кому угрожать

Поясняя выбор стран, независимость которых может оспорить Россия, Евгений Федоров назвал главный фактор — угроза для РФ, всем остальным бояться нечего. Поэтому следующим шагом Госдумы станет запуск процедуры об отмене постановления Госсовета СССР в отношении Латвии и Эстонии.

"Нам нужно, как минимум, выдавить НАТО за границы бывшего Советского Союза", – сказал депутат.

Он открыто заявляет о том, что Россия намерена повторить сценарий Карибского кризиса, который в 1962 году чуть не привел к ядерной войне, и проверить НАТО на прочность. Федоров уверен, что Альянс струсит и вернется в границы 1997 года, исключив страны Балтии, так как их территории после решения Госдумы станут спорными. Тем самым РФ предоставит НАТО легитимный повод избавиться от государств из числа бывших союзных республик, в противном случае "начнется третья мировая" война.

Как отреагировали в Литве

После регистрации в Госдуме законопроекта Федорова о его инициативе высказался глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил, что войну, подобную той, которую начала Россия, могло развязать только государство, управляемое зверями. Поэтому неудивительно, что и в политике россияне ведут себя "не по человеческим нормам".

Депутат литовского парламента Матас Малдейкис высмеял инициативу Евгения Федорова и подразнил россиян заявлением о том, что Смоленск — литовский город. По его словам, если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года, потребовав, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству.