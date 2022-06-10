"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на угрозу суверенитету страны со стороны РФ

По словам депутата литовского парламента Матаса Малдейкиса, если Госдума РФ решится на этот шаг, то потеряет силу и договор 1634 года, в соответствии с которым Смоленск отошел России.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис отреагировал на регистрацию в Государственной думе России законопроекта об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству, — заявил Малдейкис. — Смоленск — это Литва!".

Ранее о российской инициативе высказался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике они ведут себя не по человеческим нормам", — сказал министр и призвал готовиться к защите от возможной российской агрессии.

Автор законопроекта — депутат провластной "Единой России"

О внесении на рассмотрение Госдумой законопроект об отмене признания Россией независимости Литвы стало известно 8 июня, когда на сайте российского парламента появилась соответствующая информация.

Автор законопроекта "Об отмене постановления Государственного совета СССР "О признании независимости Литовской Республики" — депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Он считает, что Госсовет СССР не имел полномочий принимать такое решение в сентябре 1991 года. Федоров заявил о нарушении закона о порядке выхода республик из состава СССР. По его мнению, процедура выхода должна была предусмотреть проведения референдума по вопросу независимости, чего Литва не сделала.

Напомним, в мае Сейм Литвы проголосовал за резолюцию о признании России государством-террористом. Литовские парламентарии уверены, что Кремль стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому его действия необходимо признать геноцидом, а разжигателей войны и других военных преступников — судить.