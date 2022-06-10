"Смоленськ — це Литва": у Вільнюсі відповіли на загрозу суверенітету країни з боку РФ

За словами депутата литовського парламенту Матаса Малдейкіса, якщо Держдума РФ наважиться на цей крок, то втратить чинність і договір 1634 року, відповідно до якого Смоленськ відійшов до Росії.

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Депутат Сейму Литви Матас Малдейкіс відреагував на реєстрацію в Державній думі Росії законопроєкту про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

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"Якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви в 1991 році, Литва відкличе Поляновський договір 1634 року і вимагатиме, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству, — заявив Малдейкіс. — Смоленськ — це Литва!".

Раніше про російську ініціативу висловився міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку почала Росія. Не дивуюся, що й у політиці вони поводяться не за людськими нормами", — сказав міністр і закликав готуватися до захисту від можливої російської агресії.

Автор законопроєкту — депутат провладної "Єдиної Росії"

Про внесення на розгляд Держдумою законопроєкту про скасування визнання Росією незалежності Литви стало відомо 8 червня, коли на сайті російського парламенту з'явилася відповідна інформація.

Автор законопроєкту "Про скасування постанови Державної ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки" — депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров. Він вважає, що Держрада СРСР не мала повноважень ухвалювати таке рішення у вересні 1991 року. Федоров заявив про порушення закону про порядку виходу республік зі складу СРСР, на його думку, процедура виходу мала передбачити проведення референдуму з питання незалежності, чого Литва не зробила.

Нагадаємо, у травні Сейм Литви проголосував за резолюцію про визнання Росії державою-терористом. Литовські парламентарі впевнені, що Кремль прагне знищити українську націю, тому його дії варто визнати геноцидом, а розпалювачів війни та інших воєнних злочинців судити.