Вслед за Украиной: Лавров пообещал "защитить права русскоязычных" в Молдове (видео)

Глава МИД РФ напомнил, что в Молдове уже есть регионы, которые "претендуют на особый статус".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Кремль будет "защищать интересы русскоязычного населения" в Молдове. Об этом он сказал, выступая на российском марафоне для детей "Знание" в среду, 31 августа.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного, русского населения в Модове не пострадали никоим образом", — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, а также автономное территориальное образование Гагаузия, которая "также претендует на особый статус". В контексте этого российский министр выразил надежду, что власти Молдовы "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

Также Лавров заявил, что Запад со временем "переживет период мракобесия" и захочет вступить в "сообщество нормальных государств", в составе которого, по мнению главы МИД РФ, уже находится Россия.

"Партнеры перебесятся… Прибалтика, Польша, Чехия — наверное, какое-то осознание придет на каком-то этапе. Мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить", — сказал министр иностранных дел России.

Помимо этого Лавров заверил, что будет "жестко отвечать" Европе на оказываемое ею давление на государство-агрессора в условиях полномасштабного вторжения в Украину.

В мае СМИ сообщали, что, по данным украинской разведки, Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. В Киеве тогда считали, что Москва может осуществить высадку воздушного десанта в районе Приднестровья со стороны временно оккупированного Крыма.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что Вооруженные силы Украины помогут Молдове избавиться от российских войск на своей территории.

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