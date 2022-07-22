Украина поможет Молдове освободить Приднестровье от войск РФ, — Буданов (видео)

Начальник украинской разведки заявил, что поддерживает стремление Кишинева избавиться от оккупационных сил на своей территории.

Украина сделает все, чтобы помочь властям Молдовы изгнать российские войска из оккупированного ими региона Приднестровье. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 22 июля, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на их территории, и мы, как государство и как спецслужба, сделаем все для того, чтобы братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", — сказал начальник украинской разведки.

Отметим, сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел Молдовы сообщило о запрете въезда в страну с территории оккупированного Приднестровья российских военнослужащих так называемой оперативной группировки российских войск (ОГРВ), которая дислоцируется в этом молдавском регионе.

Спикер МИД Даниэль Водэ объяснил решение властей тем, что ОГРВ является незаконным формированием на территории республики, которая нарушает статус нейтралитета. Также представитель ведомства напомнил РФ о том, что российские войска и склады боеприпасов необходимо вывести из Молдовы, учитывая незаконное пребывание россиян в Приднестровье.

В свою очередь МИД России, что "недружественные действия" Кишинева по отношению к российским военным могут спровоцировать обострение приднестровского конфликта.

Как мы писали ранее, глава МИД непризнанной "Приднестровской молдавской республики" Виталий Игнатьев заявил о том, что хочет добиться независимости и в будущем стать частью РФ.