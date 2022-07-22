Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья
В России отреагировали угрозами возобновления боевых действий между Тирасполем и Кишиневом.
МИД Молдовы сообщил о запрете въезда в страну с территории Приднестровья российских военнослужащих так называемой оперативной группировки российских войск (ОГРВ), которая базируется в самопровозглашенной "республике", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на спикера МИД Даниэля Водэ.
Как Молдова объяснила свое решение?
По словам Водэ, ОГРВ является незаконным формированием на территории Молдовы, которая нарушает статус нейтралитета. Что касается ротации россиян, входящих в состав российского миротворческого контингента, то она "осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента".
Учитывая незаконное пребывание россиян на территории Приднестровья, спикер МИД вновь напомнил о том, что российские войска и склады боеприпасов необходимо вывести из Молдовы.
В России намекнули на возобновление войны
Ранее МИД России заявил о том, что "недружественные действия" Молдовы по отношению к российским военнослужащим могут спровоцировать обострение приднестровского конфликта.
"В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента… Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", — сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Российский дипломат назвал находящихся в Приднестровье солдат миротворцами и предложил Кишиневу воздержаться от экономической блокады региона, так как это может привести к войне.
Где находится Приднестровье?
Самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика" расположена между Молдовой и Украиной преимущественно на левом берегу Днестра. На правом берегу "ПМР" контролирует город Бендеры.
"ПМР" провозгласила независимость от Молдовы 2 сентября 1990 года, Кишинев ее независимость не признал, что в итоге в 1992 году привело к масштабному вооруженному конфликту, горячая фаза которого прекратилась после вмешательства российской армии, поддержавшей сепаратистов.
Что представляет собой российская группировка в Приднестровье?
Россия создала ОГРВ в Приднестровье из остатков бывшей 14-й российской армии, которую разместили в Молдове в начале 1990-х. Она активно участвовала в Приднестровском конфликте. В группировку входят два мотострелковых батальона и подразделение управления общей численностью до 1700 военнослужащих, большинство из которых — местные жители, получившие гражданство РФ.
До 2014 года ротацию проводили через территорию Украины, но с 2014 года, после начала российской агрессии против украинцев, россияне лишились такой возможности.
Как сообщалось, глава МИД непризнанной "ПМР" Виталий Игнатьев заявил о том, что Приднестровье хочет добиться независимости и в будущем стать частью России.