Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья

В России отреагировали угрозами возобновления боевых действий между Тирасполем и Кишиневом.

МИД Молдовы сообщил о запрете въезда в страну с территории Приднестровья российских военнослужащих так называемой оперативной группировки российских войск (ОГРВ), которая базируется в самопровозглашенной "республике", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на спикера МИД Даниэля Водэ.

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Как Молдова объяснила свое решение?

По словам Водэ, ОГРВ является незаконным формированием на территории Молдовы, которая нарушает статус нейтралитета. Что касается ротации россиян, входящих в состав российского миротворческого контингента, то она "осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента".

[ + – ] Спикер МИД Молдовы Даниэл Водэ

Учитывая незаконное пребывание россиян на территории Приднестровья, спикер МИД вновь напомнил о том, что российские войска и склады боеприпасов необходимо вывести из Молдовы.

В России намекнули на возобновление войны

Ранее МИД России заявил о том, что "недружественные действия" Молдовы по отношению к российским военнослужащим могут спровоцировать обострение приднестровского конфликта.

"В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента… Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", — сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Российский дипломат назвал находящихся в Приднестровье солдат миротворцами и предложил Кишиневу воздержаться от экономической блокады региона, так как это может привести к войне.

Где находится Приднестровье?

Самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика" расположена между Молдовой и Украиной преимущественно на левом берегу Днестра. На правом берегу "ПМР" контролирует город Бендеры.

[ + – ] Приднестровье на карте

"ПМР" провозгласила независимость от Молдовы 2 сентября 1990 года, Кишинев ее независимость не признал, что в итоге в 1992 году привело к масштабному вооруженному конфликту, горячая фаза которого прекратилась после вмешательства российской армии, поддержавшей сепаратистов.

Что представляет собой российская группировка в Приднестровье?

Россия создала ОГРВ в Приднестровье из остатков бывшей 14-й российской армии, которую разместили в Молдове в начале 1990-х. Она активно участвовала в Приднестровском конфликте. В группировку входят два мотострелковых батальона и подразделение управления общей численностью до 1700 военнослужащих, большинство из которых — местные жители, получившие гражданство РФ.

До 2014 года ротацию проводили через территорию Украины, но с 2014 года, после начала российской агрессии против украинцев, россияне лишились такой возможности.

Как сообщалось, глава МИД непризнанной "ПМР" Виталий Игнатьев заявил о том, что Приднестровье хочет добиться независимости и в будущем стать частью России.