Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров'я

У Росії відреагували погрозами поновлення бойових дій між Тирасполем і Кишиневом.

МЗС Молдови повідомило про заборону в'їзду в країну з території Придністров'я російських військовослужбовців так званого оперативного угруповання російських військ (ОУРВ), яке базується в самопроголошеній "республіці", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника МЗС Даніеля Воде.

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Як Молдова пояснила своє рішення?

За словами Воде, ОУРВ є незаконним формуванням на території Молдови, яке порушує статус нейтралітету. Що стосується ротації росіян, які входять до складу російського миротворчого контингенту, то вона "здійснюється за механізмом, створеним, щоб уникнути ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту".

[ + – ] Речник МЗС Молдови Даніел Воде

Враховуючи незаконне перебування росіян на території Придністров'я, речник МЗС знову нагадав про те, що російські війська та склади боєприпасів необхідно вивести з Молдови.

У Росії натякнули на відновлення війни

Раніше МЗС Росії заявило про те, що "недружні дії" Молдови щодо російських військовослужбовців можуть спровокувати загострення придністровського конфлікту.

"В аеропорту Кишинева без пояснення причин багато разів затримували російських офіцерів, які прямували до Придністров'я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту... Такі дії ми розцінюємо як недружні і завжди на них реагуємо належним способом", — сказав директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ Поліщук.

Російський дипломат назвав солдатів миротворцями, що перебувають у Придністров'ї, і запропонував Кишиневу утриматися від економічної блокади регіону, оскільки це може призвести до війни.

Де знаходиться Придністров'я?

Самопроголошена "Придністровська Молдавська Республіка" розташована між Молдовою та Україною переважно на лівому березі Дністра. На правому березі "ПМР" контролює місто Бендери.

[ + – ] Придністров'я на карті

"ПМР" проголосила незалежність від Молдови 2 вересня 1990 року, Кишинів її незалежність не визнав, що в результаті 1992 року призвело до масштабного збройного конфлікту, гаряча фаза якого припинилася після втручання російської армії, яка підтримала сепаратистів.

Що таке російське угруповання в Придністров'ї?

Росія створила ОУРВ у Придністров'ї із залишків колишньої 14-ї російської армії, яку розмістили у Молдові на початку 1990-х. Вона брала активну участь у Придністровському конфлікті. В угруповання входять два мотострілкові батальйони та підрозділ управління загальною чисельністю до 1700 військовослужбовців, більшість з яких — місцеві жителі, які отримали громадянство РФ.

До 2014 року ротацію проводили через територію України, але з 2014 року, після початку російської агресії проти українців, росіяни втратили таку можливість.

Як повідомлялося, глава МЗС невизнаної "ПМР" Віталій Ігнатьєв заявив про те, що Придністров'я хоче здобути незалежність і в майбутньому стати частиною Росії.