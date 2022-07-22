Придністров'я хоче стати частиною РФ: російських військових готували до ротації (фото)

Молдова заборонила в'їзд до країни російським військовим із оперативної групи у Придністров'ї. У МЗС невизнаної "ПМР" заявили, що вихід Молдови з угоди про мир буде передумовою військового конфлікту.

Придністров'я хоче здобути незалежність і в майбутньому стати частиною Росії. Таку заяву зробив глава МЗС невизнаної ПМР Віталій Ігнатьєв в інтерв'ю "РИА Новости".

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Таке рішення урядовець пояснив результатом референдуму 17 вересня 2006 року. Тоді колишній голова Центральної виборчої комісії "ПМР" Петро Денисенко заявив, що за незалежність та подальше приєднання регіону до РФ висловилися 97% учасників референдуму.

"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено у підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни — безумовний пріоритет", — зазначив Ігнатьєв.

[ + – ] Віталій Ігнатьєв вважає незалежність "ПМР" безперечним пріоритетом

Міжнародно-правові аргументи на захист суверенітету та визнання самопроголошеної республіки давно сформовані, і навряд чи хтось може їх оскаржити, додав глава МЗС.

"Придністров'я не прийматиме жодних рішень на шкоду півмільйонному народу країни, діятиме прагматично і чесно", — зауважив він.

Ситуація у Придністров'ї — ризик війни з Молдовою

Передумовою для початку воєнних дій у Придністров'ї може стати вихід Молдови з угоди від 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту може стати передумовою початку воєнних дій, продовжив Ігнатьєв.

"Якщо Молдова юридично здійснить вихід з угоди від 21 липня 1992 року, такий деструктивний крок може спричинити воєнні дії, оскільки повертає ситуацію до конфліктного стану між Молдовою та Придністров'ям", — сказав глава МЗС.

[ + – ] У Придністров'ї знаходиться оперативна група російських військ, у її складі — близько 1 тис. солдатів та офіцерів

Миротворча місія — це єдиний ефективний засіб, здатний забезпечити мир та фізичну безпеку півмільйонного населення "ПМР".

Директор 2-го департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук заявив, що недружні дії Молдови можуть призвести до ескалації ситуації у Придністров'ї. Як приклад, він навів затримання російських офіцерів, яких направляли до Придністров'я.

"В аеропорту Кишинева без пояснення причин багато разів затримувалися російські офіцери, які прямували до Придністров'я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту. Такі дії ми розцінюємо як недружні і завжди на них реагуємо належним чином", — зазначив він.

Війська РФ готували ротацію — Молдова не пустила їх

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови 21 липня заборонило в'їзд у країну військовим із РФ оперативної групи до "ПМР".

Офіцери оперативного угруповання російських військ вважаються незаконними формуваннями у Молдові та порушують статус нейтралітету".

"МЗС повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного поновлення процесу виведення російських військ та складів боєприпасів з нашої країни", — сказав речник міністерства Даніель Воде.

Російське військове угруповання у "ПМР"

У Придністров'ї розміщено оперативну групу російських військ (ОГРВ), у її складі — близько 1 тис. солдатів і офіцерів. Вони зайняті проведенням миротворчої операції та охороною військових складів у Ковбасні із понад 20 тис. тонн боєприпасів.

[ + – ] Молдова пропонує замінити миротворців із РФ на групу військових спостерігачів

Молдова хоче повного виведення ОГРВ та пропонує замінити миротворців на групу військових спостерігачів. Влада Придністров'я проти такого розвитку подій і вважає російських миротворців гарантією безпеки.

Нагадаємо, що 19 липня так званий президент "ПМР" Вадим Красносільський заявив про бажання отримати гарантії миру та безпеки для регіону.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що удар із Придністров'я буде глобальною помилкою. За його оцінкою, для України "це буде ляпас, а "ПМР" отримає удар у відповідь".