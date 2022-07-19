Невизнане Придністров'я хоче "гарантій безпеки" від РФ, України та Молдови

Так званий президент "ПМР" Вадим Красносільський має намір запропонувати підписати єдиний документ для учасників формату "5+2". Засідання переговорної групи не проводились з 2019 року.

Так званий президент невизнаної Придністровської республіки Вадим Красносільський хоче запропонувати учасникам формату "5+2" підписати єдиний документ "про гарантії миру та безпеки" Придністров'я. Про це він заявив сьогодні, 19 липня, на зустрічі з послом з особливих доручень МЗС РФ Віталієм Тряпіциним.

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"Є ідея звернутися до всіх учасників формату "5+2". Скласти єдиний документ про гарантії миру та безпеки Придністров'я. Нехай усі його підпишуть, якщо говорять про мир. Нехай поставлять свій підпис і тим самим гарантують мир на нашій землі", — зокрема, наголосив він.

[ + – ] Зустріч "президента ПМР" із послом щодо особливих доручень МЗС РФ Віталієм Тряпіциним

Що таке формат "5+2"

У переговорах щодо придністровського врегулювання у форматі "5+2" беруть участь Молдова та Придністров'я як сторони конфлікту, Росія, Україна та ОБСЄ — як посередники, а також Євросоюз і США — як спостерігачі. Єдиний у 2019 році раунд переговорів відбувся у Словаччині, але документ за підсумками зустрічі так і не вдалося погодити та підписати. У 2020-2021 роках засідання у цьому форматі не проводились. Як каже Красносільський, останнє засідання формату восени 2019 року нібито "було зірвано з вини молдавської сторони".

"З того часу під різними приводами, будь то пандемія, бойові дії, все заморожено, практично відсутні шанси на проведення зустрічей учасників формату", — додав він.

При цьому, так званий президент "ПМР" стверджує, що між Кишиневом і Тирасполем налагоджено двосторонній діалог. Проте "прориву" в переговорах не спостерігаються, і рішення з важливих питань не ухвалюються, вважає придністровський політик.

Ще в травні цього року Красносільський запевняв, що формат "5+2" щодо врегулювання в "ПМР" неможливий, оскільки неможливо посадити за спільний стіл переговорів двох гарантів процесу — Україну та РФ.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив позбавити Молдову газу й інших важливих ресурсів, які постачає РФ, у відповідь на бажання Кишинева приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу. Він також натякнув, що РФ готова розв'язати відкритий збройний конфлікт у Придністров'ї.

Раніше президент Молдови Мая Санду заявила, що вступ країни до ЄС — це проєкт покоління і за це в державі готові заплатити будь-яку політичну ціну.