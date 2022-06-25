"Насолодяться санкціями, ще не потрапивши в ЄС": Медведєв тепер погрожує Молдові

Глава "Єдиної Росії" пообіцяв негайну реакцію Росії, якщо Молдова приєднається до санкційної політики Євросоюзу щодо РФ.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив позбавити Молдову газу й інших важливих ресурсів, які постачає РФ, у відповідь на бажання Кишинева приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу. Про це політик повідомив у себе в Telegram-каналі.

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"Намагаючись догодити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергійних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши в ЄС", — заявив Дмитро Медведєв.

Він також натякнув, що РФ готова за необхідності розв'язати відкритий збройний конфлікт у Придністров'ї, щоб захистити "близько 220 тисяч громадян Росії", які проживають на території Молдови, що контролюється РФ.

"Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що в Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", — написав Медведєв.

Нагадаємо, 23 червня на саміті в Брюсселі лідери ЄС надали Молдові й Україні статусу кандидатів на вступ у Євросоюз. Після цього речник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова готова приєднатися до санкційної політики ЄС щодо РФ.

Фокус писав раніше про те, що президентка Молдови Майя Санду впевнена, що шлях країни до Євросоюзу розтягнеться на кілька років. Імовірно, це буде проеєкт не одного уряду чи парламенту.

Раніше Фокус писав про те, що прем'єр-міністерка Естонії впевнена: країну можуть стерти з політичної карти світу, а історичний центр Таллінна знищити вщент, якщо НАТО не змінить своїх планів. За словами Каї Каллас, нинішні плани Альянсу щодо оборони трьох балтійських країн припускають, що територія може бути захоплена РФ, а згодом звільнена протягом 180 днів. Однак прем'єр-міністерка Естонії нагадала, що звірства російської армії в Бучі, які сталися протягом 80 днів із початку повномасштабної війни в Україні, показали, наскільки така концепція "віддати й звільнити" небезпечна та неефективна.