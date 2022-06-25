"Насладятся санкциями, еще не попав в ЕС": Медведев теперь угрожает Молдове

Глава "Единой России" пообещал незамедлительную реакцию России, если Молдова присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении РФ.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил лишить Молдову газа и других важных ресурсов, которые поставляет РФ, в ответ на желание Кишинева присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом политик сообщил у себя в Telegram-канале.

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"Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, но вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", — заявил Дмитрий Медведев.

Он также намекнул, что РФ готова при необходимости развязать открытый вооруженный конфликт в Приднестровье, чтобы защитить "около 220 тысяч граждан России", которые проживают на контролируемой РФ территории Молдовы.

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживают около 220 тысяч граждан России", — написал Медведев

Напомним, 23 июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС предоставили Молдове и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз. После этого спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Молдова готова присоединиться к санкционной политике ЕС в отношении РФ.

Фокус писал ранее о том, что президент Молдовы Майя Санду уверена — путь страны в Евросоюз растянется на несколько лет. Вероятно, это будет проект не одного правительства или парламента.

Ранее Фокус писал о том, что премьер-министр Эстонии уверена: страну могут стереть с политической карты мира, а исторический центр Таллина уничтожить до основания, если НАТО не изменит свои планы. По словам Каи Каллас, нынешние планы Альянса по обороне трех балтийских стран предполагают, что территория может быть захвачена РФ, а впоследствии освобождена в течение 180 дней. Однако премьер-министр Эстонии напомнила, что зверства российской армии в Буче, которые произошли в течение 80 дней с начала полномасштабной войны в Украине, показали, насколько подобная концепция "отдать и освободить" опасна и не эффективна.