Непризнанное Приднестровье хочет "гарантий безопасности" от РФ, Украины и Молдовы

Так называемый президент "ПМР" Вадим Красносельский намерен предложить подписать единый документ для участников формата "5+2". Заседания переговорной группы не проводились с 2019 года.

Так называемый президент непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский хочет предложить участникам формата "5+2" подписать единый документ "о гарантиях мира и безопасности" Приднестровья. Об этом он заявил сегодня, 19 июля, на встрече с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным.

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"Есть идея обратиться ко всем участникам формата "5+2". Составить единый документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровья. Пусть все его подпишут, раз говорят о мире. Пусть поставят свою подпись и тем самым гарантируют мир на нашей земле", – в частности, подчеркнул он.

[ + – ] Встреча "президента ПМР" с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным.

Что такое формат "5+2"

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – как посредники, а также Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров состоялся в Словакии, но документ по итогам встречи так и не удалось согласовать и подписать. В 2020-2021 гг. заседания в этом формате не проводились. Как говорит Красносельский, последнее заседание формата осенью 2019 года якобы "было сорвано по вине молдавской стороны".

"С тех пор под различными предлогами, будь то пандемия, боевые действия, все заморожено, практически отсутствуют шансы на проведение встреч участников формата", – добавил он.

При этом, так называемый президент "ПМР" утверждает, что между Кишиневом и Тирасполем налажен двусторонний диалог. Однако "прорыва" в переговорах не наблюдаются, и решения по важным вопросам не принимаются, считает приднестровский политик.

Еще в мае этого года Красносельский уверял, что формат "5+2" по урегулированию в "ПМР" невозможен, так как невозможно усадить за совместны стол переговоров двух гарантов процесса – Украину и РФ.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил лишить Молдову газа и других важных ресурсов, которые поставляет РФ, в ответ на желание Кишинева присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Он также намекнул, что РФ готова развязать открытый вооруженный конфликт в Приднестровье.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что вступление страны в ЕС — это проект поколения, и за это в государстве готовы заплатить любую политическую цену.