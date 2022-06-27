"Для нас це буде ляпас, а відповімо ударом", — Зеленський про загрозу з Придністров'я (відео)

За словами президента України, подібні чутки поширюються на користь Росії. Але потенційно можливий удар із ПМР, про який надходять неприємні сигнали, став глобальною помилкою.

На брифінгу за участю президентки Молдови Майї Санду, яка 27 червня відвідала Київ, Володимир Зеленський заявив, що завдання удару з боку Придністров'я було б глобальною помилкою. Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента.

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За словами Зеленського, виходять певні сигнали щодо потенційно можливого удару.

"Піднімали питання щодо ризиків. Я б не назвав це ударами, якщо і буде, то це було б глобальною помилкою. Ми сигнали ті чи інші отримуємо, вони неприємні, але люди на тимчасово окупованій території Придністров'я повинні знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ось ми відповімо ударом. Але я вважаю, що, перш за все, потрібно робити все, щоб не було дестабілізації в регіоні", — зазначив він.

На думку Зеленського, подібні повідомлення на користь Кремля, також він навів у приклад Білорусь, звідки летять ракети в українські міста й нагадав, що білоруський народ все ж таки не підтримує війну та завжди був дружнім стосовно України.

Майя Санду визнала, що час від часу з'являються повідомлення про початок мобілізації в Придністровському регіоні. Але Молдова продовжує ретельно відстежувати це питання.

Зеленський також зазначив, що Україна залишається гарантом врегулювання Придністровського конфлікту і планує допомагати Молдові надалі.

Зі свого боку, президентка Молдови запропонувала допомогу в повоєнному відновленні, зокрема щодо розмінування території.

Нагадаємо, що Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ у ЄС. Майя Санду назвала це проєктом покоління.

Раніше Фокус повідомляв, що на території Придністров'я скинули гранати на автопарк російських військ. Якийсь БПЛА міг привезти російським "миротворцям" дві гранати РГД-5.