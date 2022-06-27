"Для нас это будет пощечина, а ответим ударом", — Зеленский об угрозе из Приднестровья (видео)

По словам президента Украины, подобные слухи распространяются в интересах России. Но потенциально возможный удар из ПМР, о котором поступают неприятны сигналы, стал бы глобальной ошибкой.

На брифинге с участием президента Молдовы Майи Санду, которая 27 июня посетила Киев, Владимир Зеленский заявил, что нанесение удара со стороны Приднестровья было бы глобальной ошибкой. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

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По словам Зеленского, исходят определенные сигналы относительно потенциально возможного удара.

"Поднимали вопрос относительно рисков. Я бы не назвал это ударами, если и будет, то это было бы глобальной ошибкой. Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны, но люди на временно оккупированной территории Приднестровья должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а вот мы ответим ударом. Но я считаю, что прежде всего нужно делать все, чтобы не было дестабилизации в регионе", — отметил он.

По мнению Зеленского, подобные сообщения в интересах Кремля, также он привел в пример Беларусь, с которой летят ракеты на украинским городам и напомнил, что белорусский народ все же не поддерживает войну и всегда был дружеским по отношению к Украине.

Майя Санду признала, что время от времени появляются сообщения о начале мобилизации в Приднестровском регионе. Но Молдова продолжает тщательно отслеживать этот вопрос.

Зеленский также отметил, что Украина остается гарантом урегулирования Приднестровского конфликта и планирует помогать Молдове в дальнейшем.

В свою очередь, президент Молдовы предложила помощь в послевоенном восстановлении, в частности, в том, что касается разминирования территории.

Напомним, что Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС. Майя Санду назвала это проектом поколения.

Ранее Фокус сообщал, что на территории Приднестровья сбросили гранаты на автопарк российских войск. Некий БПЛА мог привезти российским "миротворцам" две гранаты РГД-5.