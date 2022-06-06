В Приднестровье сбросили взрывчатку на автопарк ВС РФ

Неизвестный беспилотник мог доставить российским "миротворцам" две гранаты РГД-5. Следком "ПМР" возбудил уголовное дело и назвал произошедшее диверсией.

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В так называемом Приднестровье неизвестный дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка российских "миротворцев". Об этом заявили в следственном комитете "республики".

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Инцидент произошел 5 июня примерно в 5 часов 10 минут по местному времени в районе населенного пункта Владимировка.

"Неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5", – проинформировали силовики.

Пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств.

Следком возбудил уголовное дело, назначил ряд экспертиз, и назвал произошедшее диверсией.

Напомним, что в мае этого года в столице "ПМР" Тирасполе хотели поджечь нефтебазу и военкомат. Возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль с иностранными номерами, из него вышел мужчина и кинул бутылку с зажигательной смесью.

"Министерство внутренних дел ПМР" 3 мая отчитывалось о предотвращении теракта в радиотелецентре возле поселка Маяк. Дрон должен был подорвать здание, где стояла охлаждающая система для трансформаторов.

Президент Молдовы Майя Санду призывала российских захватчиков покинуть Приднестровье. Своим присутствием они нарушают нейтралитет Молдовы.