В столице Приднестровья пытались поджечь нефтебазу и военкомат (фото)

Неизвестные использовали для поджога бутылки с зажигательной смесью. "МВД" непризнанной республики объявило план "Перехват".

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Сегодня утром неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Тирасполе. Об этом сообщает "Министерство внутренних дел ПМР".

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Как говорят правоохранители непризнанной республики, в 4:15 возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль с иностранными номерами, из него вышел мужчина и кинул бутылку с зажигательной смесью. После этого он скрылся. Загоревшуюся в результате этого траву быстро потушили.

Через полчаса в здание республиканского военкомата бросили еще две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Охране военкомата удалось справиться с воспламенением.

Разрушений и пострадавших на объектах нет, подчеркивают в "МВД" Приднестровья.

"На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются", — уточняют в милиции. Осколки стеклянных бутылок с зажигательной смесью отправят на экспертизу.

Правоохранители объявили план "Перехват" для выяснения местонахождения автомобиля.

[ + – ] Разбитая бутылка с зажигательной смесью

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что ситуация с Приднестровьем полностью контролируемая. У группы российских войск в "ПМР" ограниченные возможности, без переброски туда дополнительных сил они не смогут нанести Украине большого вреда.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия пытается запугать Украину угрозой со стороны Приднестровья.