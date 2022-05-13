У столиці Придністров'я намагалися підпалити нафтобазу та військкомат (фото)
Невідомі використовували для підпалу пляшки із запальною сумішшю. "МВС" невизнаної республіки оголосило план "Перехоплення".
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Сьогодні вранці невідомі спробували підпалити нафтобазу та військкомат у Тирасполі. Про це повідомляє "Міністерство внутрішніх справ ПМР".
Як кажуть правоохоронці невизнаної республіки, о 4:15 біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль з іноземними номерами, з нього вийшов чоловік та кинув пляшку із запалювальною сумішшю. Після цього він втік. Траву, що загорілася внаслідок цього, швидко загасили.
За пів години в будівлю республіканського військкомату кинули ще дві пляшки із запалювальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Охороні військкомату вдалося впоратися із займанням.
Руйнувань та постраждалих на об'єктах немає, наголошують у "МВС" Придністров'я.
"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, обставини з'ясовують", — уточнюють у міліції. Уламки скляних пляшок із запалювальною сумішшю відправлять на експертизу.
Правоохоронці оголосили план "Перехоплення" для з'ясування місцеперебування автомобіля.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що ситуація з Придністров'ям повністю контрольована. У групи російських військ у ПМР обмежені можливості, без перекидання туди додаткових сил вони не зможуть завдати Україні великої шкоди.
Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я.