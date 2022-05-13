У столиці Придністров'я намагалися підпалити нафтобазу та військкомат (фото)

Невідомі використовували для підпалу пляшки із запальною сумішшю. "МВС" невизнаної республіки оголосило план "Перехоплення".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні вранці невідомі спробували підпалити нафтобазу та військкомат у Тирасполі. Про це повідомляє "Міністерство внутрішніх справ ПМР".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як кажуть правоохоронці невизнаної республіки, о 4:15 біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль з іноземними номерами, з нього вийшов чоловік та кинув пляшку із запалювальною сумішшю. Після цього він втік. Траву, що загорілася внаслідок цього, швидко загасили.

За пів години в будівлю республіканського військкомату кинули ще дві пляшки із запалювальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Охороні військкомату вдалося впоратися із займанням.

Руйнувань та постраждалих на об'єктах немає, наголошують у "МВС" Придністров'я.

"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, обставини з'ясовують", — уточнюють у міліції. Уламки скляних пляшок із запалювальною сумішшю відправлять на експертизу.

Правоохоронці оголосили план "Перехоплення" для з'ясування місцеперебування автомобіля.

[ + – ] Розбита пляшка із запалювальною сумішшю

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що ситуація з Придністров'ям повністю контрольована. У групи російських військ у ПМР обмежені можливості, без перекидання туди додаткових сил вони не зможуть завдати Україні великої шкоди.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я.