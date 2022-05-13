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Воєнний фокус Загострення у Придністров'ї

У столиці Придністров'я намагалися підпалити нафтобазу та військкомат (фото)

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тираспіль, підпал у тирасполі, ПМР, придністров'я
Спроба підпалу в Тирасполі

Невідомі використовували для підпалу пляшки із запальною сумішшю. "МВС" невизнаної республіки оголосило план "Перехоплення".

Сьогодні вранці невідомі спробували підпалити нафтобазу та військкомат у Тирасполі. Про це повідомляє "Міністерство внутрішніх справ ПМР".

Як кажуть правоохоронці невизнаної республіки, о 4:15 біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль з іноземними номерами, з нього вийшов чоловік та кинув пляшку із запалювальною сумішшю. Після цього він втік. Траву, що загорілася внаслідок цього, швидко загасили.

За пів години в будівлю республіканського військкомату кинули ще дві пляшки із запалювальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Охороні військкомату вдалося впоратися із займанням.

Руйнувань та постраждалих на об'єктах немає, наголошують у "МВС" Придністров'я.

"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, обставини з'ясовують", — уточнюють у міліції. Уламки скляних пляшок із запалювальною сумішшю відправлять на експертизу.

Правоохоронці оголосили план "Перехоплення" для з'ясування місцеперебування автомобіля.

Розбита пляшка із запалювальною сумішшю
Розбита пляшка із запалювальною сумішшю
Розбита пляшка із запалювальною сумішшю

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що ситуація з Придністров'ям повністю контрольована. У групи російських військ у ПМР обмежені можливості, без перекидання туди додаткових сил вони не зможуть завдати Україні великої шкоди.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я.