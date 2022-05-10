Загрози немає: ситуація з Придністров'ям повністю контрольована, — військовий експерт

За словами Олега Жданова, у групи російських військ у "ПМР" обмежені можливості, без перекидання туди додаткових сил вони не зможуть завдати Україні великої шкоди.

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Ситуація з Придністров'ям з української сторони є повністю контрольованою і наразі загрози для України не існує. Про це в інтерв'ю "РБК-Україні" заявив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, група російських військ у невизнаній республіці має дуже обмежені бойові можливості й без перекидання туди додаткових сил не зможе завдати Україні відчутної шкоди.

Як зазначає Жданов, всі події навколо острова Зміїний є саме такою спробою російської сторони підготувати плацдарм для нарощування угруповання у Придністров'ї. "Ми ж не пропустимо літак з їхніми військовими через свій повітряний простір", — коментує Жданов.

Для того, щоб пробитися у Придністров'я, російська сторона також може використати Бессарабію, висадивши там свій морський десант, продовжує експерт. До того ж, Дністровський лиман фактично захищає цю територію, відокремлюючи її від основної території України. "Навіщо ж ворог руйнував там міст? Щоб зайти в лиман катерами, які ми руйнуємо "Байрактарами", і підтримувати висадження десанту вогневим прикриттям", — пояснює він.

ЗС РФ постійно намагалися поставити на Зміїний комплекс протиповітряної оборони С-300, що дозволило б їй закрити повітря.

"Якщо з цього острова прикрити небо, тоді росіяни могли б забезпечувати прикриття для висадження свого десанту. Раніше це робив крейсер "Москва", а тепер їм потрібно встановити стаціонарну ППО, щоб прикрити цю їхню операцію", — розповідає експерт і наголошує, що ЗСУ зірвали усі плани росіян.

Як вважає Жданов, Росія навряд чи зважиться на напад на Молдову, хоча російське угруповання у Придністров'ї сильніше, ніж уся армія Молдови.

"Вони можуть розгойдувати ситуацію якимись терористичними актами, щоб шантажувати керівництво Молдови та схилити їх до дружби з Росією", — наголошує експерт.

За його словами, Молдова сьогодні має унікальний шанс вирішити проблему Придністров'я, якщо вони запросять Україну до участі в операції в тому регіоні.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я. На території самопроголошеної "Придністровської республіки" немає достатньої кількості солдатів, бойової техніки та боєприпасів, щоб завдати істотних збитків ЗСУ.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Молдови анонсував передавання додаткового військового обладнання через загострення ситуації у Придністров'ї.