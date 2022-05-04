Євросоюз передасть Молдові більше військового обладнання через ситуацію у Придністров'ї

Минулого року ЄС виділив 7 млн євро на обладнання медичних і внутрішніх потреб армії, цьогоріч планують "істотно збільшити підтримку".

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Голова Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Молдови анонсував передавання додаткового військового обладнання через загострення ситуації у Придністров'ї. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Візит Мішеля проходить на фоні загострення ситуації, а також низки провокацій в ПМР. Для підвищення стійкості Молдови та подолання наслідків російської агресії в Україні оголошено нову допомогу.

"Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних і внутрішніх потреб армії через механізм ЄС із підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдові, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", — заявив Мішель.

Проте будь-яких подробиць глава Євроради розкривати не став. Невідомо, скільки, і коли допомога надійде до країни. Пані президент Молдови Мая Санду зазначала, що армія потребує оновлення і модернізації. Протягом 30 років на збройні сили не звертали належної уваги, тож тепер у країні немає необхідного захисту. Тому Санду заявила про пріоритетність змін до армії.

Нагадаємо, 3 травня у Придністров'ї заявили про запобігання новому "теракту". Було знайдено БПЛА з вибухівкою, який мали нібито запускати з території України.

За даними української розвідки, РФ готує Придністров'я до війни проти України, саме на це розраховані всі провокації.