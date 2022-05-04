Евросоюз передаст Молдове больше военного оборудования из-за ситуации в Приднестровье

В прошлом году ЕС выделил 7 млн евро на оборудование медицинских и внутренних нужд армии, в этом году планируют "существенно увеличить поддержку".

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Глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Молдову анонсировал передачу дополнительного военного оборудования из-за обострения ситуации в Приднестровье. Об этом передает "Европейская правда".

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Визит Мишеля проходит на фоне обострения ситуации, а также ряда провокаций в "ПМР". Для повышения стойкости Молдовы и преодоления последствий российской агрессии в Украине объявлена новая помощь.

"В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн. евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдове, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – заявил Мишель.

Однако каких либо подробностей глава Евросовета раскрывать не стал. Неизвестно, сколько, и когда помощь поступит в страну. Президент Молдовы Майя Санду отмечала, что армия нуждается обновления и модернизации. В течение 30 лет на вооруженные силы не обращали должного внимания, поэтому теперь в стране нет необходимой защиты. Поэтому Санду заявила о приоритетности изменений в армии.

Напомним, 3 мая в Приднестровье заявили о предотвращении нового "теракта". Был найден БПЛА с взрывчаткой, который должны были якобы запускать с территории Украины

По данным украинской разведки, РФ готовит Приднестровье к войне против Украины, именно на это рассчитаны все провокации.