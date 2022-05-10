Угрозы нет: ситуация с Приднестровьем полностью контролируемая, — военный эксперт

По словам Олега Жданова, у группы российских войск в "ПМР" ограниченные возможности, без переброски туда дополнительных сил они не смогут нанести Украине большого вреда.

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Ситуация с Приднестровьем с украинской стороны полностью контролируемая и в настоящее время угрозы для Украины не существует. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, группа российских войск в непризнанной республике имеет очень ограниченные боевые возможности и без переброски туда дополнительных сил не сможет нанести Украине ощутимого вреда.

Как отмечает Жданов, все события вокруг острова Змеиный являются как раз такой попыткой российской стороны подготовить плацдарм для наращивания группировки в Приднестровье. "Мы же не пропустим самолет с их военными через свое воздушное пространство", — комментирует Жданов.

Для того, чтобы пробиться в Приднестровье, российская сторона также может использовать Бессарабию, высадив там свой морской десант, продолжает эксперт. К тому же Днестровский лиман фактически защищает эту территорию, отделяя ее от основной территории Украины. "Зачем же враг разрушал там мост? Чтобы зайти в лиман катерами, которые мы разрушаем "Байрактарами", и поддерживать высадку десанта огневым прикрытием", — объясняет он.

ВС РФ постоянно пыталась поставить на Змеиный комплексы противовоздушной обороны С-300, что позволило бы ей закрыть воздух.

"Если с этого острова прикрыть небо, тогда россияне могли бы обеспечивать прикрытие для высадки своего десанта. Раньше это делал крейсер "Москва", а теперь им нужно установить стационарную ПВО, чтобы прикрыть эту их операцию", — рассказывает эксперт и подчеркивает, что ВСУ сорвали все планы россиян.

Как считает Жданов, Россия вряд ли решится на нападение на Молдову, хотя российская группировка в Приднестровье сильнее, чем вся армия Молдовы.

"Они могут раскачивать ситуацию какими-то террористическими актами, чтобы шантажировать руководство Молдовы и склонить их к дружбе с Россией", — подчеркивает эксперт.

По его словам, у Молдовы сегодня есть уникальный шанс решить проблему Приднестровья, если они пригласят Украину к участию в операции в том регионе.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия пытается запугать Украину угрозой со стороны Приднестровья. На территории самопровозглашенной "Приднестровской республики" нет достаточного количества солдат, боевой техники и боеприпасов, чтобы нанести существенный урон ВСУ

Напомним, что глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Молдову анонсировал передачу дополнительного военного оборудования из-за обострения ситуации в Приднестровье.