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У Придністров'ї скинули вибухівку на автопарк ЗС РФ

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придністров'я, російські військові, пмр
Фото: militaryarms | Інцидент стався у районі населеного пункту Володимирівка

Невідомий безпілотник міг доставити російським миротворцям дві гранати РГД-5. Слідком "ПМР" порушив кримінальну справу і назвав подію диверсією.

У так званому Придністров'ї невідомий дрон скинув два вибухові пристрої на територію автопарку російських "миротворців". Про це заявили у слідчому комітеті "республіки".

Інцидент стався 5 червня приблизно о 5 годині 10 хвилині за місцевим часом у районі населеного пункту Володимирівка.

"Невстановленим літальним апаратом (дроном) було скинуто два вибухові пристрої, імовірно гранати РГД-5", — поінформували силовики.

Постраждалих та руйнувань немає. На місце події прибули фахівці, проводились необхідні слідчо-оперативні заходи, вилучено фрагменти вибухових пристроїв.

Слідком порушив кримінальну справу, призначив низку експертиз, і назвав подію диверсією.

Нагадаємо, що у травні цього року в столиці "ПМР" Тирасполі хотіли підпалити нафтобазу та військкомат. Біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль з іноземними номерами, з нього вийшов чоловік та кинув пляшку із запалювальною сумішшю.

"Міністерство внутрішніх справ ПМР" 3 травня звітувало про запобігання теракту в радіотелецентрі біля селища Маяк. Дрон повинен був підірвати будинок, де стояла охолоджувальна система для трансформаторів.

Президент Молдови Мая Санду закликала російських загарбників покинути Придністров'я. Своєю присутністю вони порушують нейтралітет Молдови.