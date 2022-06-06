У Придністров'ї скинули вибухівку на автопарк ЗС РФ

Невідомий безпілотник міг доставити російським миротворцям дві гранати РГД-5. Слідком "ПМР" порушив кримінальну справу і назвав подію диверсією.

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У так званому Придністров'ї невідомий дрон скинув два вибухові пристрої на територію автопарку російських "миротворців". Про це заявили у слідчому комітеті "республіки".

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Інцидент стався 5 червня приблизно о 5 годині 10 хвилині за місцевим часом у районі населеного пункту Володимирівка.

"Невстановленим літальним апаратом (дроном) було скинуто два вибухові пристрої, імовірно гранати РГД-5", — поінформували силовики.

Постраждалих та руйнувань немає. На місце події прибули фахівці, проводились необхідні слідчо-оперативні заходи, вилучено фрагменти вибухових пристроїв.

Слідком порушив кримінальну справу, призначив низку експертиз, і назвав подію диверсією.

Нагадаємо, що у травні цього року в столиці "ПМР" Тирасполі хотіли підпалити нафтобазу та військкомат. Біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль з іноземними номерами, з нього вийшов чоловік та кинув пляшку із запалювальною сумішшю.

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Президент Молдови Мая Санду закликала російських загарбників покинути Придністров'я. Своєю присутністю вони порушують нейтралітет Молдови.