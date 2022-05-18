Війська Росії мають вийти з території Придністров'я, — президентка Молдови

За словами Майї Санду, наразі не існує загрози того, що країну втягнуть у війну. А присутність військ РФ вона назвала порушенням нейтралітету Кишинева.

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Президентка Молдови Майя Санду у своєму зверненні до Європейського парламенту заявила, що конфлікт у Придністров'ї — це виклик для Кишинева, тому російські військові мають бути виведені з території Придністров'я, оскільки вони порушують нейтралітет республіки. Про це повідомляє румунська редакція "Радіо Свобода".

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Глава держави наголосила, що Кишинів завжди виступає за мирне вирішення придністровського конфлікту з урахуванням суверенітету Молдови та міжнародного визнання кордонів. Також Кишинів зацікавлений у мирному процесі інтеграції.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у війну, ми — нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових із території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", — заявила Санду з трибуни Європарламенту.

Зазначимо, що в Придністров'ї досі перебуває оперативна група російських військ (ОГРВ), наступниця 14-ої загальновійськової армії, яка після розпаду СРСР опинилася під юрисдикцією Росії. За деякими даними, її чисельність становить 1500 військовослужбовців, які охороняють величезний склад озброєння радянських часів.

Крім того, на території Придністров'я перебувають близько 500 людей, які з кінця війни 1992 року називаються миротворцями.

Нагадаємо, що за словами колишнього лідера проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна, навколо Придністров'я розпочалися "закулісні торги". Експолковник ФСБ вважає, що українська сторона вимагатиме звільнення бійців із "Азовсталі" в Маріуполі в обмін на Придністров'я, яке перебуває під загрозою "захоплення".

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16 травня стало відомо, що захисники Маріуполя, заблоковані на заводі "Азовсталь", залишили територію комбінату та вийшли без зброї в напрямку російських військових. Разом із ними були поранені військові, яким пізніше надали медичну допомогу.