Придністров'я в обмін на бійців в "Азовсталі". Гіркін розповів про таємні переговори Кремля

За словами колишнього лідера проросійських бойовиків, якщо Росія не погодиться зняти блокаду з "Азовсталі", то втратить Тирасполь.

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Експолковник ФСБ та колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Гіркін вважає, що навколо Придністров'я розпочалися "закулісні торги" між Кремлем та українською стороною. Мета таємних переговорів — звільнити заблокованих на заводі "Азовсталі" бійців підрозділу "Азов". Своїми прогнозами Гіркін поділився у своєму Telegram.

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Гіркін пише, що українська сторона шантажує Кремль погрозами "захоплення" Придністров'я. Основою для подібних загроз, за його словами, є якась організована спільна румуно-українська коаліція, яка вже підготовлена будь-якої миті розпочати військову операцію на території Придністров'я.

З одного боку, може бути задіяна армія Молдови, яка нібито укомплектована для вторгнення румунським особовим складом, з іншого боку — підрозділи ЗСУ, у завдання яких увійде захоплення великого сховища боєприпасів у Колбасній.

Таким чином, Гіркін вважає, що Москву можуть змусити зняти блокаду з "Азовсталі".

"Якщо ви не випустите наших лицарів з Маріуполя — ми захопимо Тирасполь", — пише він, припускаючи можливі умови, висунуті Москві.

Причому прогноз колишнього полковника ФСБ невтішний для російської сторони ще тим, що, за його словами, бойові дії у Придністров'ї матимуть місце незалежно від того, чи погодиться Москва на висунуті умови, чи ні.

"Якщо Кремль піддасться на шантаж, то "партнери"... все одно захоплять Тирасполь", — зазначив Гіркін.

Офіційна позиція України

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський, оцінюючи події в Придністров'ї, заявив, що події в регіоні свідчать про спробу РФ дестабілізувати ситуацію і створити загрозу Молдові.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні Придністров'я, але Збройні Сили готові до можливої ескалації з боку російських військ на тимчасово окупованій території Республіки Молдова", — зазначив президент.

Радник голови ОП України Олексій Арестович заявив, що з боку Румунії до кордонів Молдови наблизилась американська БТГ "бригада Страйкер", яка цілком може втрутитися у разі загострення ситуації у Придністров'ї. Арестович також не виключив, у разі потреби, завдання удару з боку ЗСУ по російських літаках у Тирасполі. Таким чином, на думку радника голови ОП, війна у межах так званої "спецоперації" вийде за межі України.

Також, за даними української розвідки, Росія використовує склади з боєприпасами у селі Колбасна для контрабанди зброї. Як розповів представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, Росія використовує Придністров'я як плацдарм для агресії не лише проти України, а й проти Молдови.

Офіційна позиція Молдови

Тим часом президент Молдови Мая Санду, коментуючи інциденти у Придністров'ї, заявила, що Кишинів розцінює події як провокацію, метою якої дестабілізувати ситуацію в регіоні та втягнути країну у конфлікт.

Санду наголосила, що Кишинів не планує жодних силових дій і не збирається блокувати Придністров'я, а "як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту".

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Раніше повідомлялося, що в самопроголошеній республіці Придністров'я у зв'язку з інцидентами "влада" оголосила про підвищений рівень терористичної безпеки. Силові структури перевели у режим посиленого несення служби, а на дорогах встановили блокпости.

Введення "червоного" рівня терористичної небезпеки пов'язане з терактами у населеному пункті Маяк, де 26 квітня підірвали дві вежі великого радіотелецентру, який транслював російські телеканали.