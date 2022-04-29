Приднестровье в обмен на бойцов в "Азовстали". Гиркин рассказал о тайных переговорах Кремля

По словам бывшего лидера пророссийских боевиков, если Россия не согласится снять блокаду с "Азовстали", то потеряет Тирасполь.

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Экс-полковник ФСБ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Гиркин полагает, что вокруг Приднестровья начались "закулисные торги" между Кремлем и украинской стороной. Цель тайных переговоров — освободить заблокированных на заводе "Азовстали" бойцов подразделения "Азов". Своими прогнозами Гиркин поделился в своем Telegram.

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Гиркин пишет, что украинская сторона шантажирует Кремль угрозами "захвата" Приднестровья. Основой для подобных угроз, по его словам, является некая организованная совместная румыно-украинская коалиция, которая уже подготовлена в любой момент начать военную операцию на территории Приднестровья.

С одной стороны может быть задействована армия Молдовы, которая якобы укомплектована для вторжения румынским личным составом, с другой стороны — подразделения ВСУ, в задачи которых войдет захват крупного хранилища боеприпасов в Колбасной.

Таким образом Гиркин считает, что Москву могут заставить снять блокаду с "Азовстали".

"Если вы не выпустите наших лыцарей из Мариуполя — мы захватим Тирасполь", — пишет он, предполагая возможные условия выдвинутые Москве.

Причем прогноз бывшего полковника ФСБ неутешительный для российской стороны еще тем, что, по его словам, боевые действия в Приднестровье будут иметь место вне зависимости от того, согласится ли Москва на выдвинутые условия, или нет.

"Если Кремль поддастся на шантаж, то "партнеры"… все равно захватят Тирасполь", — отметил Гиркин.

Официальная позиция Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Приднестровье заявил, что происшествия в регионе свидетельствуют о попытке РФ дестабилизировать ситуацию и создать угрозу Молдове.

"Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова", — отметил президент.

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что со стороны Румынии к границам Молдовы приблизилась американская БТГ "бригада Страйкер", которая вполне может вмешаться в случае обострения ситуации в Приднестровье. Арестович также не исключил, в случае необходимости, нанесение удара со стороны ВСУ по российским самолетам в Тирасполе. Таким образом, по мнению советника главы ОП, война в рамках так называемой "спецоперации" выйдет за пределы Украины.

Также по данным украинской разведки, Россия использует склады с боеприпасами в селе Колбасна для контрабанды оружия. Как рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, Россия использует Приднестровье как плацдарм для агрессии не только против Украины, но и против Молдовы.

Официальная позиция Молдовы

Тем временем президент Молдовы Майя Санду, комментируя инциденты в Приднестровье, заявила, что Кишинев расценивает происшествия как провокацию, целью которой дестабилизировать ситуацию в регионе и втянуть страну в конфликт.

Санду подчеркнула, что Кишинев не планирует каких-либо силовых действий и не собирается блокировать Приднестровье, а "по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта".

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Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной республике Приднестровья, в связи с инцидентами "власти" объявили о повышенном уровне террористической безопасности. Силовые структуры были переведены в режим усиленного несения службы, а на дорогах установили блокпосты.

Ввод "красного" уровня террористической опасности связан с терактами в населенном пункте Маяк, где 26 апреля были взорваны две вышки крупного радиотелецентра, который транслировал российские телеканалы