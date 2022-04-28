"Американская БТГ у границы Молдовы": Арестович считает, что война выйдет за пределы Украины

По словам советника главы ОП, министры обороны стран мира считают путинский режим угрозой всему человечеству.

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Война не удержится в рамках так называемой "спецоперации" и выйдет за пределы украинских границ. Американская БТГ "бригада Страйкер" в Румынии уже приблизилась к границе Молдовы из-а обострения в Приднестровском регионе, а ВСУ в случае необходимости могут нанести удар по российским самолетам в Тирасполе. Об этом 28 апреля рассказал советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Интервью транслировалось на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

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"Они подходят близко к опасной черте. В Румынии американская батальонно-тактическая группа "бригада Страйкер" находится на границе с Молдовой в связи с обострением", — объяснил Арестович, добавив, что ВСУ могут сбить российский транспортный самолет, который будет лететь к аэродрому в приднестровском Тирасполе.

"Уже тень войны легла на Молдову, на Беларуси она давно лежит, и на российский регион <…> Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках даже границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны всполохи пожаров".

По словам Арестовича, после ракетного удара по центру Киеву 28 апреля, в день, когда в столице Украины находился генсек ООН Антониу Гутерриш, уже нужно решать проблему путинского режима как таковую. "Недаром именно такие оценки дали на встрече сорока министров, и Остин дал ее и т.д. (Ллойд Остин — глава МО Великобритании — ред.), это проблема для всего человечества", — объяснил советник главы ОП, напомнив о встрече на военной базе США "Рамштайне" в Германии, которую накануне посетили иностранные министры.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, к июню у Украины будет достаточно вооружения, чтобы пойти в наступление. Во второй половине июня – начале июля ожидаются ожесточенные бои. Но наступать будет уже украинская армия.