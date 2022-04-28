"Американська БТГ біля кордону Молдови": Арестович вважає, що війна вийде за межі України

За словами радника глави ОП, міністри оборони країн світу вважають путінський режим загрозою всьому людству.

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Війна не втримається у межах так званої "спецоперації" і вийде за межі українських кордонів. Американська БТГ "бригада Страйкер" у Румунії вже наблизилася до кордону Молдови через загострення в Придністровському регіоні, а ЗСУ в разі потреби можуть завдати удару по російських літаках у Тирасполі. Про це 28 квітня розповів радник голови ОП України Олексій Арестович. Інтерв'ю транслювалось на YouTube-каналі журналіста Марка Фейгіна.

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"Вони підходять близько до небезпечної межі. У Румунії американська батальйонно-тактична група "бригада Страйкер" знаходиться на кордоні з Молдовою у зв'язку із загостренням", — пояснив Арестович, додавши, що ЗСУ можуть збити російський транспортний літак, який летітиме до аеродрому в придністровському Тирасполі.

"Уже тінь війни лягла на Молдову, на Білорусі вона давно лежить, і на російський регіон <…> Війна розповзається, вона не втримається ні в межах "спецоперації", ні в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь і в цій тіні видно спалахи пожеж".

За словами Арестовича, після ракетного удару по центру Києву 28 квітня, у день, коли в столиці України знаходився генсек ООН Антоніу Гутерреш, уже потрібно вирішувати проблему путінського режиму як таку. "Недарма саме такі оцінки дали на зустрічі сорока міністрів, й Остін дав її тощо (Ллойд Остін — голова МО Великобританії — ред.), це проблема для всього людства", — пояснив радник голови ОП, нагадавши про зустріч на військовій базі США "Рамштайні" в Німеччині, яку напередодні відвідали іноземні міністри.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, до червня Україна матиме достатньо озброєння, щоб піти в наступ. У другій половині червня – на початку липня очікуються запеклі бої. Але наступатиме вже українська армія.