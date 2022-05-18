Войска России должны выйти из территории Приднестровья, — президент Молдовы

По словам Майи Санду, на сегодня не существует угрозы того, что страну втянут в войну. А присутствие войск РФ она назвала нарушением нейтралитета Кишинева.

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Президент Молдовы Майя Санду в своем обращении к Европейскому парламенту заявила, что конфликт в Приднестровье — это вызов для Кишинева, поэтому российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики. Об этом сообщает румынская редакция "Радио Свобода".

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Глава государства подчеркнула, что Кишинев всегда выступает за мирное решение приднестровского конфликта с учетом суверенитета Молдовы и международного признания границ. Также Кишинев заинтересован в мирном процессе интеграции.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", — заявила Санду с трибуны Европарламента.

Отметим, что в Приднестровье до сих пор находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. По некоторым данным, ее численность составляет 1500 военнослужащих, которые, охраняют огромный склад вооружения советских времен.

Кроме того, на территории Приднестровья находятся около 500 человек, которые с конца войны 1992 года называются миротворцами.

Напомним, что по словам бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина вокруг Приднестровья начались "закулисные торги". Экс-полковник ФСБ полагает, что украинская сторона будет требовать освобождение бойцов на "Азовстали" в Мариуполе в обмен на Приднестровье, которое находится под угрозой "захвата".

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16 мая стало известно, что защитники Мариуполя, заблокированные на заводе "Азовсталь" покинули территорию комбината и вышли без оружия в направлении российских военных. Вместе с ними были раненые военные, которым позже оказали медицинскую помощь.