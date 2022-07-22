Приднестровье желает стать частью РФ: российских военных готовили к ротации (фото)

Молдова запретила въезд в страну российским военным из оперативной группы в Приднестровье. В МИД непризнанной "ПМР" заявили, что выход Молдовы из соглашения о мире будет предпосылкой для военного конфликта.

Приднестровье хочет добиться независимости и в будущем стать частью России. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью "РИА Новости".

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Такое решение чиновник объяснил результатом референдума 17 сентября 2006 года. Тогда бывший глава Центральной избирательной комиссии "ПМР" Петр Денисенко заявил, что за независимость и последующее присоединение региона к РФ высказались 97% участников референдума.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны – безусловный приоритет", – отметил Игнатьев.

[ + – ] Виталий Игнатьев считает независимость "ПМР" безусловным приоритетом

Международно-правовые аргументы в защиту суверенитета и признания самопровозглашенной республики давно сформированы, и вряд ли кто-то в состоянии их оспорить, добавил глава МИД.

"Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", – заметил он.

Ситуация в Приднестровье – риск войны с Молдовой

Предпосылкой для начала военных действий в Приднестровье может стать выход Молдовы из соглашения от 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта может стать предпосылкой для начала военных действий, продолжил Игнатьев.

"Если Молдова юридически осуществит выход из соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", – сказал глава МИД.

[ + – ] В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, в ее составе – около 1 тыс. солдат и офицеров

Миротворческая миссия – это единственное эффективное средство, способное обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения "ПМР".

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что недружественные действия Молдовы могут привести к эскалации ситуации в Приднестровье. В качестве примера он привел задержания российских офицеров, которых направляли в Приднестровье.

"В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента. Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", – отметил он.

Войска РФ готовили ротацию – Молдова не пустила их

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы 21 июля запретило въезд в страну военным из РФ оперативной группы в "ПМР".

Офицеры оперативной группировки российских войск считаются незаконными формированиями в Молдове и нарушают статус нейтралитета".

"МИД повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны", – сказал спикер министерства Даниэль Воде.

Российская военная группировка в "ПМР"

В Приднестровье размещена оперативная группа российских войск (ОГРВ), в ее составе – около 1 тыс. солдат и офицеров. Они заняты проведением миротворческой операции и охраной военных складов в Колбасне с более 20 тыс. тонн боеприпасов.

[ + – ] Молдова предлагает заменить миротворцев из РФ на группу военных наблюдателей

Молдова хочет полного вывода ОГРВ и предлагают заменить миротворцев на группу военных наблюдателей. Власти Приднестровья против такого развития событий и считают российских миротворцев гарантией безопасности.

Напомним, что 19 июля так называемый президент "ПМР" Вадим Красносельский заявил о желании получить гарантии мира и безопасности для региона.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что удар из Приднестровья будет глобальной ошибкой. По его оценке, для Украины "это будет пощечина, а "ПМР" получит в ответ удар".