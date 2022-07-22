Україна допоможе Молдові звільнити Придністров'я від військ РФ, — Буданов (відео)

Начальник української розвідки заявив, що підтримує прагнення Кишинева позбавитися окупаційних сил на своїй території.

Україна зробить усе, щоб допомогти владі Молдови вигнати російські війська з окупованого ними регіону Придністров'я. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону в п'ятницю, 22 липня, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їхній території, і ми, як держава і як спецслужба, зробимо все для того, щоб братській державі позбутися окупантів на своїй землі", — сказав начальник української розвідки.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про заборону в'їзду в країну з території окупованого Придністров'я російських військовослужбовців так званого оперативного угрупування російських військ (ОУРВ), яке дислокується в цьому молдавському регіоні.

Речник МЗС Даніель Воде пояснив рішення влади тим, що ОУРВ є незаконним формуванням на території республіки, яка порушує статус нейтралітету. Також представник відомства нагадав РФ про те, що російські війська та склади боєприпасів необхідно вивести з Молдови з огляду на незаконне перебування росіян у Придністров'ї.

Зі свого боку МЗС Росії, що "недружні дії" Кишинева щодо російських військових можуть спровокувати загострення придністровського конфлікту.

Як ми писали раніше, глава МЗС невизнаної "Придністровської молдавської республіки" Віталій Ігнатьєв заявив про те, що хоче здобути незалежність і в майбутньому стати частиною РФ.