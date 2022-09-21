Глава МЗС РФ Лавров прилетів спецбортом у Нью-Йорк для участі в Генасамблеї ООН (відео)

Американські візи російський міністр закордонних справ і члени його делегації отримали в останню хвилину. Його виступ заплановано на 24 вересня.

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув у Нью-Йорк для участі у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це сьогодні вранці повідомила російська агенція "РІА Новини".

Як уточнюється, у США голова зовнішньополітичного відомства РФ запланує близько 20 зустрічей. Виступ Лаврова на засіданні Генасамблеї заплановано на 24 вересня.

Спецборт, яким також прибули члени російської делегації та журналісти, які супроводжували міністра, приземлився в Міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді 20 вересня о 21:20 за місцевим часом.

Лавров і американська віза: що сталося

Раніше агентство Reuters розповідало, що російське МЗС подало заявку на отримання 56 американських віз для участі в засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Проте станом на 3 вересня жодна із заявок не була схвалена. У зв'язку з цим постпред Росії в ООН Василь Небензя в листі до генсека ООН Антоніу Гутерреша заявив, що несхвалення віз у США для російських громадян "викликає тривогу".

Представник Державного департаменту США у відповідь заявив, що подавати документи на отримання візи потрібно раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. Також у Держдепі послалися на те, що раніше Росія сама серйозно обмежила штат працівників в американському посольстві в Москві і, отже, можливості з обробки віз.

6 вересня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков знову звернувся до США із закликом "максимально прискоритися з видачею віз", але підтвердження тоді так і не прийшли.

"Я попросив своїх колег більше не нагадувати про це США. Генеральний секретар ООН зобов'язаний забезпечити участь усіх делегацій у діяльності організації, включаючи Генеральну Асамблею. Подивимося", — прокоментував ситуацію сам глава МЗС РФ.

У результаті Лавров і члени його делегації отримали американські візи лише 13 вересня. Видання Politico написало, що підтвердження прийшло буквально "в останню хвилину".

Разом із Лавровим у США прибули ще десять осіб. У засіданні Генасамблеї також братимуть участь заступник глави МЗС Сергій Вершинін, голова міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

77-а сесія Генасамблеї ООН цього року проходить у Нью-Йорку з 20 по 26 вересня в офлайн-режимі, на відміну від двох попередніх років, коли через ситуацію з Covid-19 члени ООН збиралися на онлайн-засіданнях.

Нагадаємо, на своєму вчорашньому виступі в ООН президент Франції Емманюель Макрон закликав реформувати Раду безпеки ООН і обмежити право вето в разі масових злочинів. При цьому він наголосив, що продовжить вести діалог із Москвою "для досягнення миру".