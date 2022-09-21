Глава МИД РФ Лавров прилетел спецбортом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН (видео)

Американские визы российский министр иностранных дел и члены его делегации получили в последнюю минуту. Его выступление намечено на 24 сентября.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сегодня утром сообщило российское агентство РИА Новости.

Как уточняется, в США у главы внешнеполитического ведомства РФ запланировано около 20 встреч. Выступление Лаврова на заседании Генассамблеи намечено на 24 сентября.

Спецборт, которым также прибыли члены российской делегации и сопровождающие министра журналисты, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди 20 сентября в 21:20 по местному времени.

Лавров и американская виза: что произошло

Ранее агентство Reuters рассказывало, что российский МИД подал заявку на получение 56 американских виз для участия в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако по состоянию на 3 сентября ни одна из заявок не была одобрена. В связи с этим постпред России в ООН Василий Небензя в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил, что неодобрение виз в США для российских граждан "вызывает тревогу".

Представитель Государственного департамента США в ответ на это заявил, что подавать документы на получение визы нужно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. Также в Госдепе сослались на то, что до этого Россия сама серьезно ограничила штат работников в американском посольстве в Москве и, следовательно, возможности по обработке виз.

6 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова обратился к США с призывом "максимально ускориться с выдачей виз", но подтверждения тогда так и не пришли.

"Я попросил своих коллег больше не напоминать об этом США. Генеральный секретарь ООН обязан обеспечить участие всех делегаций в деятельности организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим", – прокомментировал ситуацию сам глава МИД РФ.

В итоге Лавров и члены его делегации получили американские визы лишь 13 сентября. Издание Politico написало, что подтверждение пришло буквально "в последнюю минуту".

Вместе с Лавровым в США прибыло еще десять человек. В заседании Генассамблеи также будут участвовать заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

77-я сессия Генассамблеи ООН в этом году проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября в офлайн-режиме, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за ситуации с Covid-19 члены ООН собирались на онлайн-заседаниях.

Напомним, на своем вчерашнем выступлении в ООН президент Франции Эмманюэль Макрон призвал реформировать Совет безопасности ООН и ограничить право вето в случае массовых преступлений. При этом он подчеркнул, что продолжит вести диалог с Москвой "для достижения мира".