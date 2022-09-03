Сами виноваты: Лаврову и российской делегации не выдали визы в США для визита в ООН

Россия серьезно ограничила штат работников в американском посольстве и, следовательно, возможности по обработке виз.

Россия подала в США запрос на получение 56 виз, чтобы позволить главе МИД РФ Сергею Лаврову и его делегации поехать на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Пока никто из них не получил одобрение, сообщает Reuters.

Постпред России в ООН Василий Небензя в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил, что неодобрение виз в США для российских граждан "вызывает тревогу".

Представитель Государственного департамента рассказал агентству Reuters, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания ООН. Он подчеркнул, что визовые записи являются конфиденциальными, поэтому Штаты не могут комментировать отдельные случаи в отказе. Также он отметил, что подавать документы на получение визы нужно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. Представитель Госдепа добавил, что это особенно важно из-за необоснованных действий Российской Федерации против посольства США в РФ, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

Стоит отметить, что Россия серьезно ограничила штат работников в американском посольстве и, следовательно, возможности по обработке виз.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил войной Молдове в случае угрозы безопасности российским военным в неподконтрольном молдавским властям Приднестровье.

Также Фокус писал, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в Генеральной Ассамблее ООН, заседание которой состоится в сентябре.