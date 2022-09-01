Лавров пригрозил войной Молдове в случае угрозы "миротворцам" РФ в Приднестровье (видео)

Глава МИД России заявил, что любые действия Молдовы, нацеленные на подрыв угрозы безопасности российских войск будет расценено, как нападение на Россию и вспомнил войну в Грузии в 2008 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил войной Молдове в случае угрозы безопасности российским военным в неподконтрольном молдавским властям Приднестровье. Об этом он заявил во время выступления в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), передает "РИА Новости".

Глава МИД РФ сказал, что в Приднестровье находятся российские "миротворцы" и военные, которые охраняют крупнейший склад боеприпасов в Европе. Поэтому любые действия, нацеленные на подрыв угрозы безопасности российских войск будет расценено, как нападение на Россию.

"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию — как в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", — заявил он.

Напомним, 31 августа Сергей Лавров пообещал "защитить права русскоязычных" в Молдове. Российский дипломат напомнил, что у страны уже есть регионы, которые "претендуют на особый статус".

Ранее, в мае западные СМИ сообщали, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Журналисты со ссылкой на источники в украинской разведке писали, что есть "ряд индикаторов", указывающий на угрозу нападения на страну в ближайшем будущем. А в случае успешной кампании войска двинутся в черноморский порт Одессы с запада.

В июле глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал, что Украина поможет Молдове освободить Приднестровье от российских войск. Он заявил, что поддерживает стремление Кишинева избавиться от оккупационных сил на своей территории.