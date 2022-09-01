Лавров пригрозив війною Молдові в разі загрози "миротворцям" РФ у Придністров'ї (відео)

Глава МЗС Росії заявив, що будь-які дії Молдови, спрямовані на підрив загрози безпеці російських військ, буде розцінено як напад на Росію і згадав війну в Грузії в 2008 році.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив війною Молдові в разі загрози безпеці російським військовим у непідконтрольному молдавській владі Придністров'ї. Про це він заявив під час виступу в Московському державному інституті міжнародних відносин (МДІМВ), передає "РИА Новости".

Глава МЗС РФ сказав, що в Придністров'ї перебувають російські "миротворці" та військові, які охороняють найбільший склад боєприпасів у Європі. Тому будь-які дії, спрямовані на підрив загрози безпеці російських військ, буде розцінено як напад на Росію.

"У Молдові повинні розуміти, що створення загроз безпеці російським миротворцям у Придністров'ї розглядатиметься як напад на Росію — як у Південній Осетії, коли на наших миротворців напав Саакашвілі", — заявив він.

Нагадаємо, 31 серпня Сергій Лавров пообіцяв "захистити права російськомовних" у Молдові. Російський дипломат нагадав, що країна вже має регіони, які "претендують на особливий статус".

Раніше, в травні західні ЗМІ повідомляли, що Кремль уже ухвалив рішення атакувати Молдову. Журналісти з посиланням на джерела в українській розвідці писали, що є "низка індикаторів", що вказує на загрозу нападу на країну найближчим часом. А в разі успішної кампанії війська рушать до чорноморського порту Одеси із заходу.

У липні глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що Україна допоможе Молдові звільнити Придністров'я від російських військ. Він заявив, що підтримує прагнення Кишинева позбавитися окупаційних сил на своїй території.